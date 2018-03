Formand tager en tørn mere

Yvonne Jørgensen bliver som formand i Ældre Sagen. Foto: Arkiv

ældre sagen Det var egentlig meningen, at Ældre Sagens lokale formand, Yvonne Jørgensen, skulle give formands- stafetten videre, men sådan endte det ikke, da lokalafdelingen den 10. marts inviterede medlemmerne til årsmøde på Rødovregaard.

Af Christian Valsted

Her var godt 75 personer samlet og da formandsposten skulle besættes, blev Yvonne Jørgensen valgt, selvom hun på forhånd havde proklameret, at hun ikke ville fortsætte på posten.

”Jeg har fået mange opfordringer fra Ældre Sagens medlemmer om at blive som formand. Derfor tager jeg ét år mere. Jeg er heller ikke sikker på, jeg kunne undvære arbejdet,” siger Yvonne. Hun fortsætter dermed i spidsen for Rødovres største forening, der tæller imponerende 5435 medlemmer.

”Vi fik også to ’unge’ med ind i bestyrelsen. De er begge under 70 år,” siger Yvonne med et smil.

Hun glæder sig til Ældre Sagens fremtidige arrangementer, som der stadig bliver flere og flere af.

”Sidste år arrangerede vi vinsmagning og startede bowlinghold op som noget nyt. Vi har mange gode idéer og vi har altid plads til nye medlemmer,” siger hun.