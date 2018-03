Forgylder grøn skole med vand

Der var masser af syngende børn, da den nye fløj på Tinderhøj blev indviet. Foto: Brian Poulsen

flot skole Der blev blev både sunget lærkeredesange og råbt Skagens-rør, da Tinderhøj Skoles nye fløj blev indviet af dem der skal bruge den.

Af André Bentsen

Har man haft sin gang på Tinderhøj Skole de sidste mange år, vil man spærre øjnene op en ekstra gang over de mange flotte forbedringer, der i disse dage inviterer eleverne til en travl hverdag på skolen.

Det er nemlig ikke kun de mange lange gange, der har fået en ordentlig tur med malerpenslen. For indskolingen bliver det ekstra sjovt at gå i skole i den helt nye fløj og de dertil hørende imponerende udearealer, hvor små vandbroer kun venter på at blive brugt til eksperimenter, når den sidste sne er smeltet.

“Det er for elevernes skyld, at vi har lavet de nye omgivelser og for børnene skyld, at vi har lavet en skole som Tinderhøj,” fortæller formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

“I første omgang afsatte vi 8,5 millioner men det blev dyrere og endte med atr blive 12 millioner kroner bare for de nye ting her. Beregningerne var for optimistiske, men vi fandt det også nødvendigt at bruge penge på udearealer og solskærme,” tilføjer Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Kigger man ud af vinduet i den nye flotte tilbygning kan man se vand og planter.

“Så kan man følge livets cyklus og lave eksperimenter,” fastskår Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Smider man penge til maling og legepladser oven i regnskabet, har kommunen ialt brugt 16 millioner kroner de sidste par år på at gøre skolen flot. Og det glæder skolelederen, Lars Rye Vadmand.

“Nu kan vi kan lave forsøg og kan rykke en masse undervisning udendørs uden at skulle tage langt væk. Vi har eksempelvis tyve forskellige arter af træer, som vi kan artsbestemme, når de blomstrer,” fortæller Lars Rye Vadmand.

“Der skal også sættes skolehaver op og vi har et projekt med udeskole igang. Det er et fantastisk lækkert undervisningsmiljø vi kommer til at have og det betyder noget især for de nye elever, der skal starte,” siger Lars Rye Vadmand mens arkitekten Stig viste alle de mange gæster, hvordan man havde bygget de nye ting i respekt for de gamle, så de slyngede sig som et tørklæde om den gamle overfrakke-bygning.