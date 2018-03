Første slag blev tabt

Avarta blev nedlagt i Næstved. Foto: Ian Nielsen / arkiv

fodbold Avarta tabte det første opgør i oprykningsspillet på udebane mod Næstved. Vi har talt med cheftræner med Benny Gall.

Af Mike Hjulmand

Boldklubben Avarta indledte i dag, søndag, første af mange stik imod den lange og seje kamp mod oprykningen, men det skulle starte med mundvigen ned ad.

Næstved var holdet, der tog mod Avarta denne søndag eftermiddag og sidste sæsons 1. divisionshold var også tæt på en hurtig scoring efter blot få minutter, men stolpen var i vejen. Første halvleg var en af de mere lige af slagsen, men desværre for Avarta indkasserede de et mål kort før pausen, da Mathias Andersen sendte bolden ind bag Morten Bank i Avartas mål, en bitter pille at sluge så tæt på pausefløjt.

Strid Modvind

2. halvleg sendte Avarta i stiv modvind på to faktorer, vejret og at der ikke gik mange minutter, før hjemmeholdet havde øget deres føring til 2-0.

Benny Gall ændrede formationen undervejs i 2. halvleg og det gav et bedre udtryk, da Avarta kom bedre med i kampen dog uden at komme på måltavlen og måtte derfor tage hjem fra Sydsjælland med et 2-0 nederlag.

Annonce

Da www.rnn.dk fik fat i træner Benny Gall efter kampen, var han slukøret.

”Vi mødte et rigtig godt Næstved hold, der spillede 1. division sidste år og har ambitioner om at rykke op hurtigst muligt, men vi skal tage det med, at vi skal blive hurtigere og dygtigere i vores tankegang,” lyder det fra Benny Gall.

Avarta spiller årets første hjemmekamp på søndag den 25. marts klokken 13, hvor Kjellerup kommer på besøg.