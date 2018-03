Flot comeback af RMB

Jannik Karvinen omfavnes af holdkammerater efter sejrsmålet til 3-2. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre ånden gjorde det umulige muligt, som der stod på et banner i Sumpen. Efter en chokstart og bagud 0-1 inden der var spillet et minut, fik Mighty Bulls vendt kampen, og vandt fortjent 3-2 efter en god tredje periode.

Af Flemming Haag

Med tredjepladsen i grundspillet, så har Rødovre efter flere år, selv haft muligheden for, at vælge modstander til kvartfinaleserien. Efter at Herning Blue Fox og Aalborg Pirates havde valgt, så havde Mighty Bulls valget mellem Rungsted Seier Capital og SønderjyskE.

Valget falde som bekendt på Rungsted, og det er ikke sket siden 2003, at to sjællandske hold har mødt hinanden i slutspillet, da man opererede med kvartfinalepuljer.

Nu er det igen tid til et sjællandsk opgør mod arvefjenden fra Rungsted, og der forventes en tæt kvartfinaleserie, i bedst af syv kampe, i kampen om at avancere til semifinalerne.

Rasmus Astrup, er eneste Mighty Bulls spiller der ikke er klar til den første kvartfinalekamp. Der var inden kampen spænding om, hvem der skulle passe Rødovres mål. Gasper Kroselj er vendt hjem fra OL i Sydkorea, og Stefan Ridderwall har stået nogle rigtig gode kampe siden han vendte tilbage, efter en længere skadespause. Valget faldt på Gasper Kroselj. Patrick Flügge fik comeback i aftenens kamp, efter en længere skadespause.

Kampen blev åbnet med højt tempo. Rungsted havde en god mulighed på kampens første angreb, efterfulgt af et forsøg fra Matthias Asperup. Rungsted slog kontra, og Robin Bergman kom alene med Gasper Kroselj, og sendte pucken i mål, inden sekundviseren var nået en omgang rundt. Rungsted havde flere nærgående forsøg efter scoringen, og ”Tyrene” havde svært ved, at fastholde spillet i gæsternes zone. En tung start for hjemmeholdet.

Rødovre kom bedre med, og fik spillet sig frem til flere afslutninger, hvor Matthias Asperup og Nicklas Carlsen havde gode muligheder. Midt i perioden fik Andrey Chistyakov to minutter for Hooking, og efter blot elleve sekunder, blev det 0-2 på mål af Brendon Nash. Kort efter gæsternes anden scoring, måtte Kasper Jensen en tur i straffeboksen for Holding. Han fik selskab af Matthias Asperup og Rødovre måtte spille 3 mod 5. Så blev det Thomas Olsens tur til at tage plads i straffeboksen, da han fik to minutter for en meget ”tynd” Holding. Rødovre måtte igen spille 3 mod 5. Inden Thomas Olsen igen kom på isen, fik han selskab af Mads Eller, der fik to minutter for Roughing. En periode på fem minutter hvor ”Tyrene” spillede i undertal, og var lagt under et tungt Rungsted pres. Tre minutter inden periodepausen, fik Rødovre en mulighed i spil 5 mod 3, men det blev kun til et enkelt farligt forsøg, fra Matthias Asperup.

En første periode, med tempo og intensitet, præget af en lang række udvisninger, der gjorde det svært for hjemmeholdet, at få organiseret deres spil.

Rødovre fik en powerplay mulighed fra starten af anden periode, men fik ikke spillet sig frem til afslutninger. Umiddelbart efter fik gæsterne endnu to minutter, og her lykkedes det Nicklas Carlsen, at få reduceret i overtal. Rødovre havde netop reduceret, da der blev dømt Interference mod Kasper Jensen. Her leverede Rødovre et disciplineret boksplay, og gæsterne fik ikke spillet sig frem til afslutninger. Midt i perioden, fik ”Tyrene” endnu en overtals mulighed, men fik ikke sat sit powerplay op. Det blev til endnu en overtalssituation tre minutter senere for hjemmeholdet, men det var på ingen måde et imponerende powerplay, der blev leveret.

Spillet vekslede, uden at der blev spillet frem til oplagte målchancer, indtil et halvt minut inden periodepausen, hvor Philip Schultz fik en pasning fra Sebastian Bergholt, hvor Schultz sendte pucken op i det ene målhjørne, til udligning 2-2.

En anden periode hvor der ikke var den samme intensitet i nærkampene som i første periode, og hvor gæsterne havde lidt overvægt i spil og chancer i spil 5 mod 5.

Rødovre lagde bedst ud i tredje periode, og fik en overtalsmulighed allerede efter halvandet minut. Connor Hardowa og Matthias Asperup havde gode afslutninger, men ingen scoringer. RMB fortsatte med at lægge pres på, og der var meget trafik foran gæsternes mål. Midt i perioden fik gæsterne to minutter i straffeboksen, og Rødovre fik sat et godt powerplay op, med gode afslutninger fra Sebastian Bergholt og Connor Hardowa.

Det var fortsat Rødovre der havde det spillemæssige overtag, og Kevin Lindskoug i gæsternes mål, havde en travl tredje periode. Med fem minutter tilbage af tredje periode, fik Rødovre resultat at overtaget, da Jonas Sass fandt Jannik Karvinen som resolut sendte pucken i nettet til 3-2. Rungsted kom herefter længere frem på isen, og havde flere gode afslutninger, men Gasper Kroselj tog hvad der kom. Spændingen var på sit højeste, da Matthias Asperup fik to minutters straf, da der resterede to minutter af perioden. Da Rungsted havde spillet det første minut 4 mod 5, erstattede de keeper Kevin Lindskoug med en markspiller og spillede 4 mod 6. Men et godt fightende RMB mandskab forhindrede gæsterne i at spille sig frem til farlige afslutninger.

En vigtig 3-2 sejr og 1-0 i kampe, efter et tæt, jævnbyrdigt og underholdende opgør, som blev skæmmet af de mange udvisninger. Hjemmeholdet fik stor opbakning fra Sumpen, hvor der i øvrigt var opsat et banner med teksten, RØDOVRE ÅNDEN GØR DET UMULIGE MULIGT, hvilket blev en realitet, efter den hurtige 0-2 føring til Rungsted,i første periode.

De to hold skal ud i deres andet indbyrdes opgør, søndag den 11. marts kl.15 i Rungsted Skøjtehal.