Få sved på panden i Vestbad

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due klipper snoren over og indvier Vestbads nye fitnesscenter. Foto: Brian Poulsen

Vestbad Fitnesscenteret i Vestbad lokkede mere end 100 nysgerrige sjæle til, da der torsdag morgen var officiel åbning. Mange havde dog lige så travlt med at se, hvad der skete på bunden af byggepladsen, som med de mange taler. Og sådan bliver det også, når svømmehallen er færdig.

Af André Bentsen

Det skal være skidt, før det bliver godt. Sådan har det været med Vestbad, der indhyllet i byggerod har levet et liv på kanten af eksistens de sidste mange måneder, men ikke mere.

Torsdag morgen kunne fans på grænsen mellem Brøndby og Rødovre Kommune se første del af den nye svømmehal, eller rettere det nye fitnesscenter, der langtfra ligner sin egen gamle udgave.

I det nye fitnesscenter er der træningsmaskiner af enhver tænkelig art og et kæmpe åbent område med såkaldt Prawling, hvor man kan træne med at skubbe ting rundt på kunstgræs.

”Noget af det nyeste inden for denne verden er, at man skal lege sin træning, og det kan man her. Samtidig kan man kigge ned til svømmehallen gennem det kæmpemæssige glasparti. Det er allerede flot i dag med det nye fitnesscenter, men bliver endnu bedre, når hele huset står helstøbt,” fortæller Ulrik Olsen, leder af Vestbad.

Han var en glad mand, da han kunne sige tak til formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due, der i sin åbningstale ikke lagde skjul på, at det har været en lang proces at nå der til.

Som en del af Vestbads bestyrelse i otte år har hun fulgt den økonomiske deroute, men også det spændende arbejde med at genrejse Vestbad fra første hånd.

For Ulrik Olsen er der ingen tvivl om, at det er vigtigt for svømmehallen, at der også er et fitnesscenter, selvom der er mange andre velfungerende centre i byen.

”Det hænger fint sammen med det sunde hus vi gerne vil lave med fysioterapeuter og wellnessafdeling. Det er en helhedsoplevelse at gå i Vestbad, og vi skal kunne tilbyde det hele, og hvis man bruger vores faciliteter til at fremme sin sundhed, sparer det offentlige penge på den lange bane og man behøver ikke gå andre steder hen,” siger Ulrik Olsen.

Er mere tidssvarende

Han kunne glæde sig over, at der hele dagen har været gang i fitnesscenteret, men også over hvor nysgerrigt alle kigger ned i selve svømmehallen.

”Den 1. august åbner svømmehallen. Friluftsbadet åbner i foråret 2019. Det glæder vi os sindssygt meget til, men nu begynder der at komme gang i huset, og vi håber mange vil komme og træne og følge med i byggeriet,” understreger Ulrik Olsen, der glæder sig over en større og mere spændende holdplan i det nye fitnesscenter.

”Hvor Vestbad tidligere har været skarpe på seniorerne om formiddagen, åbner vi nu for andre arbejdsgrupper med flere tidssvarende hold. Ja selv dem, der bedst kan lide at træne udendørs normalt, vil føle sig hjemme,” lover han.