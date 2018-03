Er du helt Vimmersvej for en fest

Lørdag er der Bamse-jam på Rødager. Foto: Presse

Koncert Der er ingen som dig, sang den originale Flemming Bamse Jørgensen til Melodi Grandprix. Nu gør Danmarks bedste bamse-jam ham kunsten efter på byens hyggeliste bodega.

Af André Bentsen

Danmarks bedste Bamse-jam tager dig med til den danske udgave af den vilde jungle, når de får den lille båd til at gynge på Rødager Bodega i morgen lørdag aften.

Som altid bliver der mere kamp om pladserne på dansegulvet end ved bordene, når der er musikarrangementer på Rød Stue, og denne gang kan alle synge med. For ærlig talt; alle kender alle Bamses sange.

“Bamse Jam er det tætteste, man kommer på at opleve den folkekære Flemming “Bamse” Jørgensens store sangkatalog på den danske livescene. Bamse Jam leverer med stor respekt for Flemming “Bamse” Jørgensen, Bamses Venners største hits i udgaver, der ligger så tæt på originalerne som muligt,” lover Søren Egeberg, der har skruet ekstra højt op for lyden i morgen, så man garanteret kan høre bandet.