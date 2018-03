Du får penge tilbage under lockouten

Hvis kommunen ikke kan passe dine børn under en lockout, skal du heller ikke betale for institutionspladsen. Foto: Arkiv

Hvis kommunen ikke kan passe dine børn under en lockout, skal du heller ikke betale for institutionspladsen. Foto: Arkiv

Lockout Du skal ikke betale regningerne til daginstitutioner og pasningstilbud, hvis Rødovre Kommune lockouter pædagogerne i byen. Formand for forældrebestyrelse håber, at kommunen vil øremærke sparede lønudgifter til børneområdet.

Af André Bentsen

I tilfælde af en strejke eller lockout, kan vi så få refunderet pengene, jeg betaler til institutionspladser? Det var egentlig et simpelt spørgsmål fra en forældrebestyrelse til Rødovre Kommune.

“Forvaltningen indhenter løbende oplysninger om hvordan vi skal forholde os,” lød det mangelfulde svar fra kommunen.

Heller ikke på Facebook kunne Rødovre Kommune give svar til borgere, der spurgte om muligheden for økonomisk kompensation i forbindelse med de voldsomme gener en lockout vil betyde for forældre, der selv må kigge efter deres børn i arbejdstiden.

Først da Rødovre Lokal Nyt kontakter formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S) bliver der svaret direkte på det spørgsmål, der fylder mere og mere i den lokale debat.

“Forældrene vil få refunderet det man plejer at betale, men ikke får en ydelse for. Hvis det kun er et par timer der er tale om, kan det selvfølgelig ikke betale sig rent teknisk, men hvis det er nogle dage, får man sine penge retur,” lover Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Han understreger, at Rødovre Kommune kommer til at spare en del penge, hvis det kommer til en lockout, da man så ikke skal udbetale løn.

“Økonomisk er det en fordel for kommunen, men vi er sat i Verden for at levere service, så jeg håber bestemt, at KL når frem til en aftale med fagforeningerne. Det ville være det bedste for alle, ikke mindst for familier og børn,” tilføjer han.

Fortjener anerkendelse

Det er kommunalbestyrelsen, der er arbejdsgiver for byens pædagoger og lærere, men man har overladt forhandlingsretten til KL og er derfor tro imod den lockout, der angiveligt er på vej.

“Det er naturligt, at der er solidaritet kommunerne imellem, ellers kunne fagforeningerne trække en konflikt ud i månedsvis. Ved at gøre det så massivt med en eventuelt lockout Så kunne Danmarks Lærerforening have en strejke kørende. Så kunne det have varet månedsvis. Ved at gøre det så massivt, vil generne være mindre, fordi man må antage, at det varer kortere tid,” forklarer Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Står det til bestyrelsesformanden for Islemark Børnehus, Troels Jeppesen, bruger kommunen ventetiden til at øremærke de penge der ‘spares’ på lønninger til hvert område , så pengene bliver der, hvor de er afsat til at høre hjemme.

“Min holdning i øvrigt er, at for mig er det helt indlysende, at de ansatte skal have nogle ordentlige løn og- ansættelsesvilkår. At de fortjener anerkendelse ved overenskomstforhandlingerne, også i form af en ligeværdig løn. Det er det konflikten handler om. Dét, og så retten til rent faktisk at kunne føre reelle forhandlinger,” mener Troels Jeppesen.