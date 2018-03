”Det er kun maskiner der holder ham i live”

Den 33-årige mand, der mandag fik svære hovedlæsioner efter et slagsmål på Korsdalsvej, bliver kun holdt i live af maskiner. Det fortæller svogeren til den hårdt kvæstede mand, der selv var med i slagsmålet og er ejer af et autoværksted på adressen. Foto: Mathias Øgendal

Politi Den 33-årige mand, der mandag fik svære hovedlæsioner efter et slagsmål på Korsdalsvej, bliver kun holdt i live af maskiner. Det fortæller svogeren til den hårdt kvæstede mand, der selv var med i slagsmålet og er ejer af et autoværksted på adressen.

Af Christian Valsted

Mandag eftermiddag rykkede Københavns Vestegns Politi ud til et større slagsmål på Korsdalsvej. Flere personer blev behandlet på stedet og en 33-årig mand modtog hjertemassage inden han blev kørt til Rigshospitalets traumeafdeling med alvorlige skader i hovedet.

Lokal Nyt har talt med den ene af de implicerede parter i sagen. Indehaveren af et autoværksted på adressen fortæller, at noget så banalt som uenighed omkring parkeringsforhold ved en indkørsel er årsag til det voldelige optrin mellem to nabo-virksomheder

Indehaveren af autoværkstedet ønsker ikke at få sit navn frem og han er i øjeblikket indlagt på Rigshospitalet, da han selv er hårdt medtaget efter slagsmålet mandag eftermiddag.

Han fortæller, at hans egen virksomhed igennem længere tid har været uenige om parkeringsforholdene med nabovirksomheden. En uenighed der mandag eskalerede og udviklede sig særledes voldeligt.

Han var selv en del af det voldelige optrin på Korsdalsvej og fortæller her sin version af det slagsmål, der har sendt hans svoger i respirator.

”Vi blev overfaldet af vores naboer efter en diskussion om nogle parkerede biler i indkørslen. Pludselig kunne vi se, at der kom flere biler til stedet med i alt otte til ti personer. Jeg tror, at vores naboer tilkaldte forstærkning. Min svoger gik ud til dem (personerne der ankom i bilerne, red.) og det næste der skete var, at han blev slået hårdt i hovedet med hvad der lignede et jernrør. Det var en genstand af en art,” fortæller indehaveren af autoværkstedet.

Sammen med sin far løb han ud foran værkstedet for at hjælpe svogeren og blev ligeledes angrebet med rør og tildelt slag og spark.

”Min far blev ramt og faldt til jorden. Jeg lagde mig oven på min far for at beskytte ham. Jeg blev ramt flere gange selv og er hævet i ansigtet og fik min skulder sat på plads i nat, da den var gået ud af led,” siger han.

Overlever ikke

Svogerens tilstand er yderst kritisk og ifølge indehaveren af autoværkstedet er det kun et spørgsmål om tid, før der bliver slukket for den respirator der holder ham i live.

”Han overlever ikke. Han trækker ikke selv vejret og det er kun maskiner, der holder ham i live. Vi venter kun på, at hans far kommer til Danmark fra Pakistan inden vi slukker for respiratoren, ” fortæller han til Rødovre Lokal Nyt.

Politiet var massivt til stede på Korsdalsvej mandag eftermiddag og vejen var afspærret i begge retninger mandag aften.

Københavns Vestegns Politi har foretaget afhøringer i sagen, men er sparsomme med oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt, oplyser kommunikationskonsulent Thomas Kristensen.

”Vi efterforsker slagsmålet ved værkstedet og der er stadig en person der er svært tilskadekommet,” siger Thomas Kristensen, der ikke kan bekræfte om den 33-årige hårdt kvæstede mand ligger i respirator.

”Det kan vi ikke sige noget om og vi kan ikke sige mere om sagen, ud over, vi efterlyser vidner, der har set noget,” siger han. Politiet har endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.

Redaktionen er bekendt med identiteten på indehaveren af det pågældende autoværksted, der var impliceret i slagsmålet.

Det har ikke været muligt at høre nabovirksomhedens version af episoden.