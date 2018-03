Den lille kriger fik sølv

August Storm med sin sølvmedalje foran sine klubkammerater, som fra venstre er Jalal Mahnu, træner Tarik Setta og Alberte Knudsen Nielsen. Foto: Privat

taekwondo Hwarang Rødovre havde tre kæmpere med til Dutch Open, hvor 'den lille kriger' August Storm klarede sig bedst, da han kom hjem med en søvlmedalje.

Af Peter Fugl Jensen

Tre kæmpere fra Hwarang Taekwondo Klub Rødovre var til Dutch Open, hvor mere end 1400 deltagere, fordelt på 61 nationer og 423 klubber, deltog.

”Vore første kæmper i aktion var Jalal Mahnu, som kæmper i klassen junior -63 kilo,” siger klubbens PR-mand, Lars Hyttel. Han fortsætter:

”Jalal måtte se sig besejret i første runde af en hollænder. Kampen var en god øjenåbner for Jalal, så han kunne opleve, hvad der skal til for at være med på topniveau.”

Hwarangs anden kæmper på måtten var August Storm, som stiller op i kadet -33 kilo.

”August fortsætter sine gode takter og vandt den ene kamp efter den anden i overlegen stil. Blandt andet mødte August en englænder i semifinalen og han blev mildest talt pillet fra hinanden,” beskriver Hyttel og fortæller om August kamp i finalen:

”Der ventede en franskmand, som var en noget større kæmper, næsten et hovedet højere, men dette kunne ikke skræmme den ’lille Hwarang kriger’, som førte det meste af kampen. I den sidste duel scorede franskmanden det sidste point og August tabte desværre finalen 14-12, men det var en meget flot præstation at August, som vi alle i klubben er meget stolte over,” siger Lars Hyttel.

Om søndagen var Hwarangs sidste kæmper i aktion.

”Det er klubbens nye seniorkæmper, Alberte Knudsen Nielsen, men hun er bestemt ikke ny på den internationale scene. Alberte har været ude af gamet i over et år på grund af en knæskade, men hun er ved at være tilbage på toppen igen. Desværre tabte hun en tæt kamp mod en franskmand,” siger Lars Hyttel, der ser frem til denne weekend.

”Der skal vi til Belgien Open, hvor vi skal afsted med 14 kæmpere og 2 trænere.”