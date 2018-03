Fredag åbner de nye butikker i Krystallen i Rødovre Centrum. Der er åbningsfest helt til kl. 22.00. Foto: Brian Poulsen

ÅBNINGSFEST Med åbningen af 2. etape af ’Krystallen’ er Rødovre Centrum Danmarks største indkøbscenter målt på antallet af butikker.

Af Christian Valsted

Rødovre Centrum vader i succes og når centeret på fredag kan afsløre, hvad håndværkerne har arbejdet på i månedsvis i den nye del af centeret, er det på alle måder en glædens dag. Selvfølgelig fordi den længe ventede åbning er kulminationen på en lang byggeproces, men også fordi Rødovre Centrum, med udvidelsen, kommer op på hele 160 åbne butikker. En bedrift som ingen andre storcentre i landet kan stikke.

Rødovre Centrum overhaler både Field’s og Rosengårdcentret på listen. Administrerende direktør Jesper Andreasen mener, det familieejede center, som han står i spidsen for, er i absolut topform med udvidelsen.

”Konkurrencemæssigt står vi utrolig stærkt, fordi vi har det store udvalg af butikker, 3250 parkeringspladser og øvrige funktioner som biograf, læge- og fitnesscenter som kunderne efterspørger. Det gør, at vi også har et stort kundeflov en almindelig tirsdag formiddag og det gør os robuste og er med til at sikre os til fremtiden,” siger Jesper Andreasen, der endelig kan puste ud efter den langvarige centerudvidelse.

”Det skal være skidt, før det bliver godt og jeg er lettet over, vi nu er færdige. Vi har virkelig haft gang i byggeriet og jeg er ved at være en lille smule træt af håndværkere. Støj-

en og arbejdet har påvirket vores lejere og kunder, så det er skønt, at det nu er overstået,” siger Jesper Andreasen, selvom ’overstået’ er et farligt ord at bruge, når man sidder med ansvaret for Danmarks største center, der konstant udvikler sig.

Fast arbejde

Først til sommer forventer Jesper Andreasen, at alt falder på plads i forbindelse med udvidelsen af Krystallen.

”Hver gang en butik flytter rundt internt i centeret, efterlader det et tomt leje-

mål, så der vil være lidt efterløb, som vi kalder det, men med 160 butikker kan det ikke undgås, at der

hele tiden sker ting. Nogle vil udvide og andre vil indskrænke, så jeg regner med, det er fast arbejde et stykke tid endnu,” siger Jesper Andreasen.

De flytter ind

I alt er der flyttet 26 nye butiksenheder ind i Krystallen. 16 åbnede i forbindelse med den officielle indvielse i efteråret og i løbet af foråret er flere butikker åbnet drypvis. Først slog Plaza Ure og Smykker dørene op, senere åbnede både Julie Sandlau, Vero Moda og Steff’s Place op i nye omgivelser i Krystallen og på fredag følger butikker som Intersport, Jysk og Normal trop.

De spredte butiksåbninger er også en af årsagerne til, at centeret ikke fejrer åbningen af 2. etape med officielle åbningstaler og konfettiregn.

”Flying Tiger åbnede allerede i sidste uge med 300 kvadratmeter og der er andre butikker, der er åbnet løbende i foråret, så vi markerer åbningen i et lidt mindre format. Det bliver en ’soft åbning’, som vi kalder det. Åbningen bliver bestemt markeret, men det er i høj grad butikkerne, der får lov til at sætte deres eget præg på festen,” siger Jesper Andreasen, som vil gøre sit for, at centeret er tætpakket med kunder i weekenden. På Festpladsen er der underholdning for store og små fredag, lørdag og søndag. Hvem der optræder, kan du læse mere om i dette indstik.