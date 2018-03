Damhustorvet forsinket igen igen

I en revideret tidsplan har byggeriets entreprenør, Barslund, meddelt Rødovre Kommune, at færdiggørelsen af torvet bliver rykket fra foråret til forsommeren eller nærmere bestemt den 29. maj. Foto: Brian Poulsen

damhustorvet Renoveringen af Damhustorvet er ved at udvikle sig til en tragikomisk farce og nu har Rødovre Kommune også mistet tålmodigheden. ”Vejret undskylder ikke forsinkelserne,” siger borgmester Erik Nielsen, der nu varsler bod mod entreprenøren Barslund.

Det er kun få uger siden, at Rødovre Kommune oplyste, at den storstilede ombygning af Damhustorvet desværre var forsinket. I stedet for den planlagte indvielse i februar måned blev datoen flyttet til den 4. april, men nu viser det sig, at den dato heller ikke har gang på jord.

I en revideret tidsplan har byggeriets entreprenør, Barslund, meddelt Rødovre Kommune, at færdiggørelsen af torvet bliver rykket fra foråret til forsommeren eller nærmere bestemt den 29. maj.

Meget utilfredsstillende

Og med den yderligere forsinkelse har Rødovre Kommune mistet tålmodigheden over for entreprenøren. Kommunen varsler nu bod og lægger pres på Barslund for, at de kan blive færdige så hurtigt som muligt ved for eksempel at arbejde i weekenden, arbejde længere tid på hverdage og sætte yderligere mandskab ind.

”Vi ved alle sammen, at vejret i nogle perioder har været ekstremt, men det undskylder ikke forsinkelserne og det er altså entreprenørens ansvar at få færdiggjort arbejdet inden for den tid, der er aftalt. Det er meget utilfredsstillende, at de nu igen kommer med en revideret tidsplan. Derfor varsler vi nu bod, så de kan forstå, hvor nødvendigt det er, at processen bliver speedet op. Det har højeste prioritet at få torvet gjort færdigt, så det bliver et hyggeligt sted, man kan slå sig ned, når vejret bliver godt,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

Rødovre Lokal Nyt har været i kontakt med Barslund for at finde ud af, hvad der helt konkret har forsinket ombygningen, men Barslund har ikke ønsket at kommentere sagen.

Op ad bakke

Hos Damhustorvet har slagtermester Per Christoffersen svært ved at finde en grimasse, der passer til nyheden om den yderligere forsinkelse. Ligesom torvets øvrige erhvervsdrivende har ombygningsrodet negativ indvirkning på bundlinjen.

”Jeg har allerede måtte afskedige to medarbejdere og jeg overvejer at holde en ugentlig lukkedag for at få det hele til at hænge sammen,” siger slagteren, der ellers var ved godt mod i begyndelsen af januar.

”Der så jeg lyst på tingene, men jeg kunne hver dag se fra mit vindue, at der intet skete på torvet og det har været dybt frustrerende. Derfor kommer det heller ikke bag på mig, at torvet ikke bliver færdigt til tiden. Det er virkelig op ad bakke,” siger Per Christoffersen.

Også på den modsatte side af Roskildevej er ombygningen af Damhustrovet noget, der kan mærkes. Dagligvarebutikken Aldi har også røde tal.

”Jeg kan bekræfte, at det haft en stærk negativ indflydelse på omsætningen. Dog kan jeg afvise, at butikken pt. er lukningstruet,” siger vicedirektør Thomas Hedegaard Bang fra Aldi.

På rådhuset er Erik Nielsen ligeså frustreret.

”Det gør ondt i hjertet på en gammel smed, at se byggeriet ligge helt stille en fredag eftermiddag og jeg føler med de erhvervsdrivende, de handlende og trafikanterne. Jeg oplever ikke, at der er en vilje til at give den ’en ekstra en over nakken’ og derfor presser vi nu entreprenøren til at speede processen op,” siger Erik Nielsen.