Brændende kærlighed

Skal kulturhistorie serveres i en hjelm eller på en tallerken, og hvad siger dét egentlig om os. Ny udstilling med lokale Jonna Pedersen tager dig med på en kulinarisk tidsrejse. Foto: Red

Table for Two Selvom der kun var dækket op til to, blev der serveret meget mere end man normalt kan sluge til en middag, da Küllli Suito og Jonna Pedersen fejrede Estlands 100 års jubilæum som nation med et kulinarisk kulturmøde i udstillingen Table for two.

Af André Bentsen

Velkommen til kulturmødet mellem dansk og estisk samtidskunst i anledning af Estlands 100 års jubilæum som nation. Omtrent sådan lyder spisesedlen på den nye udstilling i Bredgade Kunsthandel, Estonia 100 – Table for Two – Art Meal.

Her hænger de to kunstnere, estiskfødte Külli Suitso og danske Jonna Pedersen, side om side på væggene med hver deres værksuite med hjelme og madanretninger. For der er mere til en hjelm end det man propper på hovedet, ligesom der er mere til de store danske klassiske anretninger, end det vi propper i munden.

I Galleriet kalder man det et møde mellem kunstnernes kontrastfulde realiteter og dyb inspiration fra deres kulturelle og eksistentielle baggrund, men hovedretten er nu slet og ret sigende og symbolsk kunst.

I torsdags var det Eslands ambassadør Märt Volmer, som holdt velkomsttalen og saxofonisten Maria Faust, der satte stemningen. Når du selv besøger udstillingen, og det bør du, bliver det din egen kulturelle baggrund og den historie, du er en del af, som bliver tilbehør til de mange væg-serveringer.

Külli Suitso og Jonna Pedersen spejler temaer og genstande fra hverdagen. Genren er nok stilleben, men der er intet tavst og tyst over de to billedkunstnere, når man observerer motiver, farver, den udsøgte tekniske kunnen, kompleksiteten og omfanget af deres værk.

Mellem hjelme og tallerkener

”Den forfærdelige larm af krig i Ukraine gav genklang, mens Külli Suitso malede sin Hjelm i Blåt og Gult. En dansk minister iværksatte en million kroner kostbar debat i offentligheden om danskernes foretrukne nationalret, mens Jonna Pedersen malede billedet af Stegt flæsk med persillesovs – Som vor mor lavede det,” fortæller kurator Inge Schødt.

” Både hjelme og tallerkner kan ses som en form for beskyttelse i en politisk kontekst. Men de to kunstnere inviterer os til at lytte til vore egne fortællinger, vores egne indre stemmer, idet vi interagerer med deres kunst,” tilføjer hun.

På den måde er der mere til stegt flæsk og persillesovs, end de sprøde skiver på tallerkenen og de grønne malerpletter på læredet. Det er et historisk snit af en kultur og en tid, der er en del af dem vi er.

Külli Suitso og Jonna Pedersen giver os en bid af deres tid. Hjelmen er blevet vendt og fyldt med æbler, med klart vand, is, sne, dej, kød, slik og blomster.

Alligevel er man ikke i tvivl om, at de to kunstnere spiller åndsmæssigt bold op af hinanden.

”Der er kommet nogle store kontraster og en sjov synergi ud af samarbejdet. Det man ville have sagt med sin kunst bliver endnu stærkere, fordi kontrasterne forstærker hinanden. Jeg er meget glad for, at de ville lege med mig,” siger Külli Suitso, da vi fanger hende få minutter før selve ferniseringen.

Kontraster forstærkes af vaner

I baggrunden blæser tonerne fra Maria Fausts saxofon virtuost rundt om sig selv og giver lige akkurat Külli tid til at forklare sig.

”Kontrasterne afspejles godt i Jonnas værker, og man kan se, hvor hun kommer fra, men det kan man også i mine værker. Jeg ser mange forskellige lag og tænker på mange forskellige ting. De kommer fra et samfund, som har haft fred og ro til at udvikle sig uden drastiske og tragiske begivenheder som krig og undertrykkelse. Man fornemmer freden til at vanerne har kunne udvikle sig og man har kunne give dem videre fra slægt til slægt. Men det er også livsnødvendig næring .”

Selv mener Rødovres fremmeste kunstner, som Jonna Pedersen vel sagtens er i gang med at udvikle sig ti at være, at hendes værker omhandler dansk madkultur og fokuserer på traditionerne og betydningerne af mad. Det gør selvfølgelig penslen til hendes forlængede arm, og selve udvælgelsen af motiver til en smagsdommerproces i dobbelt forstand, for hvad er dansk madkultur, og hvad vil vi sige med den?

Et spørgsmål der forstærkes af sammenligningen med hjelmene, der udstilles side om side med jordbær og fløde, hakkebøffer og bløde løg.

”Det er sjovt at se sammenligningen med hjelmen. Hendes land og baggrund er helt anderledes. Estland har lagt afstand til undertrykkelse og krig. Det hun fortæller om mine værker bliver mere synlige af, at vi bliver bevidste ved hendes kultur,” siger Jonna Pedersen.

Sæt hamsterhjulet på pause

For Külli Suitso er forskelligheden en gevinst, der gerne skulle smitte af på gæsten.

”Selvom man kommer fra forskellige steder, kan man godt have værdier, man gerne vil passe på. Mennesker er ens. Vi bliver født og elsker på samme måde, og vi dør på samme måde. Det er kærligheden der er den samme uanset om den serveres på en tallerken, på et sølvfad eller i en hjelm,” understreger hun bestemt, mens Jonna håber, at kontrasten vil minde os om overfloden i vores eget samfund og på hvordan det kan være i andre samfund.

”Det er godt, at det banale kan minde os om, hvad det vil sige at være menneske. Det inspirerer mig til at se Verdenen på en anden måde, fordi det skærper mit kunstneriske øje til de ting, jeg skal til at gå i gang med.”

På den måde håber de to kunstnere, at vi som tilskuere til den aparte middagssceance får et større billede af vores vaner og ikke bare fortsætter i hamsterhjulet, men spørger os selv; hvor er vi henne i Verden.

”Jeg vil altid gerne minde folk om noget. Og i det her tilfælde er det livsglæden. Hvilke erindringer har man i forhold til, hvad mad gør ved os. Hvorfor bliver vi med at spise det traditionelle mad. Man skal møde den danske kultur her i galleriet og blive mindet om, hvad det er vi står for af gode ting,” slutter Jonna Pedersen.