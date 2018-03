Bente fra Rødovre løb med pattegrisen

FESTGUIDE: Keung Yau fra café Halvleg trækker lod om den helstegte pattegris, der nu ender i Rødovre. Foto: Red

Konkurrence Da Rødovre Lokal Nyt for nylig trak lod om en pattegris i forbindelse med vores kæmpe festguide, blev det en lokal kvinde, der løb med præmien.

Af André Bentsen

På rnn.dk kan du stadigvæk få masser af inspiration til alle de vigtige ting, der er med til at gøre årets begivenhed til den helt store fest, som alle vil huske.

For Bentsen Hansen på Rådmand Billesvej bliver festen dog lidt nemmere at huske. Bente blev nemlig den heldige vinder af den helstegte pattegris, som vi udlovede i en konkurrence med Hvidovre Avis, og Glostrup Folkeblads, hvor Restaurant Halvleg i samarbejde med aviserne udloddede en helstegt pattegris og 25 liter øl.

Den heldige vinder blev forleden udtrukket af indehaveren af restaurant Halvleg, Keung Yau, der håber, at Bente Hansen får en fest hun og gæsterne aldrig glemmer. De kommer i hvert fald ikke til at gå hverken sultne eller tørstige hjem.