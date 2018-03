Avarta smed sejren til sidst

Thiago bragte Avarta på sejrskurs men de grønne måtte nøjes med uafgjort. Foto: Brian Poulsen/Arkiv

Fodbold Avarta var foran to gange i kampen, fik man kun et point ud af målfesten i Vestjylland

Af Mike Hjulmand

Avarta skulle denne skærtorsdag møde det vestjyske mandskab Ringkøbing, hvor der igen var vigtige point på spil. Avarta fik en god start og efter godt 20 minutters spil fik de sjællandske gæster fremtvunget et straffe som ”TC” tog sig sikkert af og sendte de grønne i front. Godt et kvarter senere var der atter bingo da sidste uges matchvinder, Christian Offenberg sendte 2-0 målet i kassen og det så ud til at Avarta skulle gå til pause med en god føring i bagagen, men det satte Jacob Andersen en stopper for, på blot to minutter scoret han to gange og inden Avarta fik set sig om, så stod der 2-2 på tavlen og Avarta måtte gå noget skuffet til pause.

Hattrick var i vejen for Avarta

Benny Gall satte den tekniske offensiv spiller Thiago Pinto Borges ind og for anden weekend i træk gav en udskiftning pote. Thiago fik sat Avarta på sejrs kurs med godt 10 minutter tilbage, men alligevel gik det galt. Jacob Andersen dukkede igen op for hjemmeholdet og fuldendte sit hattrick på et mål der lugtede lidt af offside, men dommeren var ikke enig med Avarta til stor frustration for de grønklædte spillere. Modsat sidste weekend er det denne gang Avarta der trækker sorteper i dommerens overtid. Dette var en kamp der skulle have givet Avarta de tre point, men fejlen og skylden er hos Avarta selv erkender cheftræneren.

”Vi får et godt mål hvor Thiago dribler nogle mand og lægger den i kassen. Derefter er det som om vi bliver bange for at spille fodbold og bare vil forsvare den hjem. Også er det der kan ske de tilfældigheder der sker i dag,” lyder det fra Benny Gall.