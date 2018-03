750 kvadratmeter sport

Fredag morgen åbner Mette og de andre 14 ansatte Intersport i Rødovre Centrum. Foto: Brian Poulsen

ny sportsbutik Først var der én, så var der to og nu bliver trekløveret sluttet med endnu en sportsbutik i Rødovre Centrum. Men den nye Intersport er en helt ny konceptbutik med sport til alle dele af livet. Vel at mærke delt op på den måde.

Af André Bentsen

Umiddelbart er der ikke meget sportsligt over at dele rundstykker ud, men en åbning er altså noget der skal fejres.

Sådan bliver det også den 23. marts i Rødovre Centrum, når Intersport åbner, der hvor Posthuset lå i gamle dage.

Og så lidt til. Butikken spreder sig nemlig langt ned af butiksgaden og bliver en af de helt store i centeret.

“Vi kommer til at få 750 flotte kvadratmeter med sportsudstyr til den kvalitetsbevidste forbruger,” siger Mette Bilde, der er den nye butikschef.

Eller nye er måske så meget sagt.

Hun har nemlig tidligere stået i spidsen for den konkurrende kædes butik i centeret og er glad for at vende tilbage.

“Jeg har tårnhøje forventninger til åbningen i Krystallen. Centeret kan sagtens bære tre sportsbutikker, da vi supplerer hinanden godt. Jeg kan godt mærke, det er som at komme hjem igen, når jeg går en tur gennem centeret. mange hilser og jeg glæder mig til at se alle de gamle kunder igen,” siger Mette Bilde.

Hun vender retur efter nogle år som selvstændig i en butik i København.

“Jeg tager mange erfaringer med mig fra tiden som selvstændig, men jeg tror, det er mit kendskab til branchen og til Rødovre, der kommer til at kunne mærkes bedst,” siger hun ligeud.

Bliver en konceptbutik

Den nye butik følger Intersport Internationals koncept og skulle meget gerne tale direkte til den moderne sportsudøver.

“Den er ikke proppet med varer. De fleste ved godt, hvad de leder efter og skal ikke forstyrres med alt muligt andet. Butikken er opdelt i kategorier som eksempelvis fitness og fodbold, så på den måde ligner det ikke en traditionel sportsbutik, hvor man måske har inddelt efter sko og tøj og så videre. Det gør det nemmere at være kunde,” siger Mette Bilde og fortsætter:

“Mange gange kommer man ind og bruger unødvendigt meget tid på at lede uden at finde det, man har brug for. De fleste ved godt, hvad de skal kigge efter, men ikke hvor de skal finde det. På den her måde bliver man styret mere over i afdelingen med tilbud og oplevelser i konceptet.”

Derfor er der heller ingen panelvægge i den nye butik og dermed også færre varer, som du alligevel ikke skal bruge. Det passer godt ind i Rødovreånden, mener hun.

“Rødovre Centrum er et godt center. Det er Danmarks bedste sted at købe ind og sådan skal det også være i butikken, som vi håber, kan være med til at skabe lidt liv i den her

ende af centeret, der har ry for at være lidt død.