Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Efter fantasiske 53 år med kager, slik, sovs og kød er det slut. Fortiden har indhentet mig. Jeg har nu fået Diabetes 2 og forhøjet kolesterol.

Af Christian Valsted

Den første uges tid, var jeg en lille smule depressiv. Jeg syntes, at livet havde mistet en stor del af sit indhold. Jeg havde jo i det meste af mit liv holdt både Anthon Berg og Tom’s Chokoladefabrik i live. Og hvad med Nutella? Nutella har jo været min måde at spise nødder på. Efter cirka 38,3 tons sukker og tusindevis af kroner i fedtafgift, måtte jeg sige stop.

Lægen mente også, at mit motionsniveau kunne sættes op, UDEN at jeg ville lide skade. Jeg kunne jo starte med at købe en hund. Jeg har så købt et akvarium. Jeg mener, husdyr er vel for fanden husdyr. Jeg ved godt, hun så mente, jeg skulle gå en tur med hunden. Men et hegn i haven ville minimere mit motionsniveau til at rejse mig fra sofaen og lukke hunden ud.

Jeg tænkte bare på, at hvis jeg så også bliver impotent, så ville livet helt miste sin mening. Salat, motion og en krop som oser af sundhed – men absolut INTET at bruge den til? Der var kun to ting, man kunne gøre: Sætte livsforsikring op og tømme medicinskabet og skylle det ned med afløbsrens.

Nå, men efter en uges tid i mørke og sorg – hvor jeg ledte efter velegnede grene på engen at hænge mig i – måtte jeg se positivt på det. Potensen var der jo stadig, så det kunne jo

være værre. Udover potens, har jeg jo også dejlige børn, kone og venner. Tænk, hvis det havde været diabetes 1 – altså der, hvor man skal stikke sig selv hver dag. Når man tænker på, at jeg seriøst overvejede lokalbedøvelse, da jeg skulle tatoveres, ville det havde været uoverskueligt. Og tænk, hvis man var født med det? Så ville jeg ikke havde haft 53 år med 38 tons sukker og et minimum af motion. Det er ligesom om, at man, i 53 år, bare har spist desserten først. Åbnet munden og aldrig lettet røven i 53 ”fede” år.

Nu står den så på livstilsændring. Jeg indrømmer, det ikke er så sjovt at spise, som det har været. Men det er OK. Jeg spiser alle grøntsagerne først, mens jeg undlader at trække vejret gennem næsen – så er det ligesom overstået.

Så er der kun lige det med motionen, jeg skal finde en magelig løsning på.

Men jeg tror, jeg har fundet løsningen. Man kan købe et bælte på TV-Shop. Det giver små stød i mavemusklerne. Så kan man faktisk sidde i sofaen, MENS jeg motionerer. Jeg mener, det kan vel ikke gøre mere ondt end at se Den Store Bagedyst og Familien på Bryggen.

Nå, men jeg har surfet lidt rundt i forbindelse med min sygdom. Og der er også gode ting ved sukkersyge. Jeg googlede ”Sugar-Daddy” – det ser ud til at være et meget interessant forum for forkælelse af fædre med sukkersyge.