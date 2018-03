11 guldmedaljer til Hwarang

Hwarangs store team, der opnåede 11 guldmedaljer til det store stævne i Esbjerg. Foto: Privat

taekwondo Hwarang Taekwondo Klub deltog i kampdelen, da der var stort stævne i Esbjerg. Rødovreklubben kom hjem med 11 guldmedaljer.

Af Peter Fugl Jensen

Til Esbjerg Cup var Hwarang Rødovre repræsenteret med 20 kæmpere lige fra de yngste til de større og mere erfarne kæmpere.

Yasmin Dahmani lagde ud med dagens første kamp for Hwarang Rødovre, som hun vandt meget overbevisende på point gab, som er mere end 20 point. Det samme gjorde hun i sine to efterfølgende kampe som resulterede i en velfortjent guldmedalje.

Yasmins bror, Younes, vandt også sine tre kampe meget overbevisende og fik en guldmedalje.

Lille Sofia Ghannam kæmpede ligeledes tre seje kampe, vandt guld og underholdt hele hallen med sin kampvilje.

Maya Steenbech, som var med til sit første stævne i taekwondo, kæmpede en flot kamp og vandt en sikker guldmedalje.

Emilio Herrera, som var til stævne for anden gang, kæmpede to brave kampe og fik ligeledes guld med hjem.

Kody Atiadevey tog for tredje år i træk en guldmedalje med hjem fra Esbjerg.

I alt blev det til en rigtig god dag for Hwarang Rødovre, foruden masser af kampånd, viljestyrke og sammenhold. Blev det til i alt 11 guldmedaljer, tre sølvmedaljer og fire bronzemedaljer :

”De næste stævner bliver Dutch og Belgien Open i marts måned. I april drager Klubbens nye kæmper Ricki Farnes til Junior VM sammen med Lucas Klint og Tobias Hyttel. Hwarang Rødovre er eneste klub i Danmark med tre kæmpere, der er udtaget til denne slutrunde,” siger Lars Hyttel.

Bronze til Danish i Hamburg

Danish Hamed var til German Open i Hamburg, hvor han deltog i teknik og som altid leverede en god indsats.

”Det blev til en meget flot 1. plads i kategorien TEAM og i individuel var han meget tæt på en bronzemedalje, hvor det kun var decimaler, der skilte ham fra metallet,” fortæller Hyttel.