Vind billetter til Tivoli

KONKURRENCE: Hvad hedder den nye Tivoli-iglo? Skriv dit svar under konkurrencebilledet på vores Facebookprofil og deltag i lodtrækningen om 3 gange 4 billetter med turpas til vintersæsonen i Tivoli. Foto: Foto: Lasse Salling

Konkurrence I samarbejde med landets sjoveste have sender vi tre familier med turpas til Tivolis nye vintersæson.I samarbejde med landets sjoveste have sender vi tre familier med turpas til Tivolis nye vintersæson.

Af André Bentsen

I år runder Tivoli 175 år, og i den anledning har Tivoli valgt at åbne portene for en helt ny sæson, ’Vinter i Tivoli’. Den nye vintersæson kan opleves fra den 2. februar til og med den 25. februar 2018, så der skrives historie, når Carstensens Have for første gang er åben i skolernes vinterferie, under det kinesiske nytår, til fastelavn samt Valentinsdag. I samarbejde med Tivoli udlover vi 3 gange fire billetter inklusiv turpas til vintersæsonen, hvor du kan se frem til at opleve en vinterscenograferet Have, hvor bl.a. en ottekantet skøjtebane med lysloft foran Nimb, islabyrinter, Chess – The Musical i Koncertsalen, lysscenografier, restauranter og udvalgte forlystelser bliver blandt attraktionerne.Udover interaktivt stjernestøv der forfølger gæsterne i Hovedindgangen bliver der premiere på et lysshow danskerne ikke har set før ved Tivoli Søen, hvor 33 lamper, skabt af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson, svæver mellem træerne i geometriske former med skiftende lysfremtoninger ”Little Sun Light Swarm”. Her fortælles den nordiske mytologis dramatiske ragnarok historie om ”Vølvens Spådom” med laser-lysshow og nydesignede illuminationer på vandet.

Bygger Iglo på Plænen

I vinterlandskabet på Plænen bygges en 15 meter høj specialdesignet Tivoli iglo med en diameter på 30 meter, der lyder navnet Pingonesien. Igloen tager afsæt i det verdensberømte danske Rasmus Klump-univers med fokus på Pingo-figuren. Igloen indeholder en række overdækkede tematiserede vinteraktiviteter, hvor de yngre gæster kan boltre sig på hurtige rutschebaner, klatre på stejle klatrevægge og deltage i sneboldkampe.