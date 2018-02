Vil nytænke borgerdrevne forslag

Der var stor politisk opbakning, da Lokal Nyt, tilbage i 2015, foreslog politikerne, at borgernes hjertesager skulle have mulighed for komme på den politiske dagsorden, hvis forslagene samlede 2610 underskrifter. Da forsøget så dagens lys, var politikerne blevet enige om at halvere antallet af underskrifter til 1305, men det tal skal meget længere ned, hvis det står til flere partier. Foto: Arkiv

borgerforslag Politikere kalder kommunens forsøg med borgerdrevne for en succes, selvom ingen forslag har været tilnærmelsesvis i nærheden af de 1305 stemmer, som det kræver for at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Af Christian Valsted

Siden december måned 2016 er der oprettet ti borgerdrevne forslag på Rødovre Kommunens hjemmeside. De 10 forslag har ikke høstet nok stemmer til sammen til at få en sag drøftet politisk. Fra politisk

side er der enighed om, at 1305 underskrifter er for mange.

”Vi skal i første omgang evaluere forsøget og kigge nærmere på, om vi kan gøre ting anderledes. Der findes ingen facitliste og vi har lagt skinnerne, imens vi kørte, så det kan også være, vi skal have borgerdrevne forslag på en helt ny måde,” siger borgmester Erik Nielsen (S), der, uagtet hvor sagen ender, medgiver, at antallet af stemmer er for højt.

”Alternativet var ude med et forslag om at halvere antallet af stemmer. Det kunne være en mulighed, men måske skal vi endnu længere ned. Det er bare vigtigt, der er en vis seriøsitet og derfor går det ikke med 50 stemmer,” siger Erik Nielsen, der ikke vil kalde forslagene for et nederlag.

”Nej, det synes jeg ikke. Borgerinddragelse er vigtig og derfor skal ordningen evalueres ordenligt,” siger han.

Borgernes talerør

De Konservatives gruppeformand Kim Drejer Nielsen mener også, at antallet har været urealistisk højt og han tror, det vil give bedre mening, hvis tallet blev justeret til et sted mellem 400 til 500.

”Det var svært at vurdere, hvor mange stemmer et populært forslag vil trække, men idéen med borgerdrevne forslag er god, da det er et talerør til borgerne. Vi ser bestemt, at initiativet fortsætter, selvom der ikke har været behandlet nogle forslag endnu,” siger Kim Drejer Nielsen.