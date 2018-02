“Vi giver altid en hjælpende hånd”

Gensynsglæden var stor, da Gisela Neumeyer mødte de to centervagter, Danny Hertzum og Teresa Maman, der i begyndelsen af januar måned hjalp hende med at handle ind, da hun fik gangproblemer. Foto: Brian Poulsen

hjælp der varmer "Jeg blev simpelthen så rørt over den hjælp, jeg fik," fortæller pensionist Gisela Neumeyer. Forleden sagde hun tak til centervagterne Danny og Teresa.

Af Christian Valsted

Èn gang om ugen bliver pensionist Gisela Neumeyer hentet i sit hjem i Bjergvænget i Nord-

vest af Flextrafik og kørt til Rødovre Centrum for at handle.

Hun er kommet i centeret i årtier og kender hver en krog. Med sin rollator går hun selv rundt i centeret og ordner sine gøremål, men i begyndelsen af januar tog en almindelig dag i centeret en uventet drejning.

I tøjbutikken Hennes & Mauritz fik Gisela pludselig smerter i det ene ben og hun kunne ikke gå og måtte derfor støtte sig til sin rollator.

”Det var forfærdelig flovt. Mit ben svigtede lige pludselig og jeg kunne hverken komme frem eller tilbage,” fortæller Gisela, der i tøjbutikken havde købt en gave til sit kommende barnebarn, men ellers ikke havde nået andre indkøb.

”Jeg skulle handle ind, for jeg havde intet at spise, så jeg var meget fortvivlet over, hvad jeg skulle gøre,” siger Gisela Neumeyer, der heldigvis både fik hjælp til at komme sikkert hjem og få hand-

let ind.

For da de to centervagter Teresa Maman og Danny Hertzum kom Gisela til undsætning, hjalp de hende nemlig ikke kun tilbage til Flextrafik, de sørgede også for at handle ind.

”De hjalp mig ned i MENY, hvor de fik min indkøbsliste og gik ind og handlede. Imens sad jeg og ventede ved kiosken,” fortæller Gisela Neumeyer, der også fik et stykke laks hos fiskemanden, inden Teresa Maman og Danny Hertzum hjalp hende ud til bussen og sendte hende afsted med et stort kram.

”Alle i bussen spurgte, om det var nogen, jeg kendte, men jeg sagde, at de blot havde hjulpet mig. Det var virkelig rørende og jeg er dem dybt taknemmelig,” siger Gisela om sit møde med vagterne i Rødovre Centrum.

Hjælper altid

I forrige uge var Gisela på benene igen og tilbage i Rødovre Centrum med sin rollator for at handle og møde de to vagter, der hjalp hende, da bentøjet svigtede.

For Teresa Maman var det helt naturligt at tilbyde den ekstra hjælp.

”Når man er ansat af Rødovre Centrum, som er ejet af en familie, der har meget kærlighed til stedet, så repræsenterer man centeret og det gør man bedst ved at give den hjælp, som den enkelte kunde har brug for. Derfor var det naturligt at hjælpe Gisela med at handle ind, da hun havde brug for det,” siger Teresa, inden hun fortæller, det er sjældent, at kunder skal have hjælp til at handle ind.

”Nej, det oplever vi ikke

tit, men, som sagt, er vi altid klar til at hjælpe i de forskellige situationer, vi kommer ud for. Hvis vi møder en borger, der står ved en informationstavle og ikke kan finde vej, hjælper vi også. Der er en særlig ånd i Rødovre Centrum,” siger Teresa.

For Gisela betød den gode service, at hun fik køleskabet fyldt op og en god oplevelse med hjem fra centeret.

”Det vil jeg aldrig glemme dem for. Det var meget rørende at få så god en behandling i en situation, hvor man er sårbar,” siger hun.