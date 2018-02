Var jeg gået i seng var jeg nok død i dag

Rasmus Astrup kiggede langt efter sine holdkammerater, da Rødovre besejrede Odense 6-0 torsdag aften. Foto: Brian Poulsen

ishockey Rasmus Astrup er ude på ubestemt tid, da han fik en blodprop i hjertet nogle timer efter en kamp. Han føler sig sund og har svært ved at forstå, han ikke må dyrke sin elskede sport, ishockey.

Af Peter Fugl Jensen

Det gik et chok gennem ishockey-danmark, da medierne kunne melde ud, at Rasmus Astrup var indlagt på Rigshospitalet, hvor man blev nødt til at operere ham på grund af en blodprop i hjertet.

Hovedpersonen selv ærgrer sig mere over, at ishockey-sæsonen er færdig og måske for altid.

”Jeg har det jo godt, er sund, rask og vil bare spille ishockey,” siger han.

Så simpelt er det ikke, for han får blodfortyndende medicin og så vil lægerne følge ham til de ved, alt er som det skal være.

”Det er underligt, for jeg kan godt gå med på is og træne med. Jeg må bare ikke lide fysisk belastning via fysisk kontakt.”

Kørte selv på hospitalet

Det hele startede den 7. januar om aftenen. Mighty Bulls havde lige spillet sæsonens værste kamp og tabt 2-4 i Arenaen til Hvidovre.

”Der var ingenting i omklædningsrummet og jeg mærkede absolut ikke optræk til noget under kampen. Jeg kom hjem, havde det fint, men efter en times tid, følte jeg en trykken for brystet. Jeg troede, der sad en nerve i klemme, men efter yderligere en time, fik ondt i armene, så vidste jeg, der var noget galt.”

”Jeg googlede også, hvad det kunne være og ringede så 1813. Der spurgte de, om jeg gerne ville undersøges. Det var der ingen tvivl om, at jeg ville og så jeg fik en henvisning til Herlev Hospital, som jeg selv kørte ud til.”

”Jeg kan huske jeg tænkte: ’slap af, jeg er jo 32 år og i god form. Jeg får ikke en blodprop, men omvendt kunne jeg læse mig til, jeg havde alle tegn på det, så jeg valgte at blive undersøgt.”

Annonce

Tog tid på ambulancen

Da Astrup kom til hospitalet, var de straks klar til at tage mod Rødovres ishockeyspiller, der fik taget lydprøve af hjertet og blodprøve.

”Så gik der 2½ time. Jeg lå ned, men havde denne uudholdelige smerte, som jeg ikke rigtig kunne gøre noget ved. Da de fik prøverne tilbage, så gik det stærkt. Jeg fik scannet hjertet med ultralyd og lægerne sagde, de vil have mig til Rigshospitalet. Da de sagde det, stod ambulancefolkene der allerede.”

”Så blev jeg kørt af sted med udrykning og lægefolk, så tænkte jeg selvfølgelig, at det er vist galt det her. Jeg nåede ikke rigtig at opfatte det, men lå og kiggede på uret i ambulancen for jeg ville se, hvor lang tid det tog med udrykning fra Herlev til Rigshospitalet,” siger han og kigger på deres udsendte med spørgende øjne, inden han selv svarer på det oplagte spørgsmål, der virker så evigt ligegyldigt midt en fortælling om en blodprop:

”Det tager præcis 10 minutter,” siger Astrup og griner.

Fulgte operationen

Han er altid i godt humor og det er tydeligt, han tager den meget alvorlige oplevelse med sin sædvanlige humor og gode humør. Han vender tilbage til oplevelsen.

”Jeg kunne godt mærke, det var seriøst og jeg kom hurtigt på operationsbordet. Jeg var kun lokalbedøvet, så jeg kunne ligge og følge med.

”De gik ind via håndleddet,” siger han og viser et lille ar, som det eneste bevis på indgrebet.

”De sugede noget fra blodproppen, men de kunne ikke suge så meget fra den, da de var bange for, at den ville smuldre og så ryge ud i de mindre årer og skabe flere blodpropper, så jeg skulle i stedet have blodfortyndende medicin i 48 timer,” forklarer han.

”Så skulle de undersøge igen og de kunne se, der stadig var en del tilbage, så jeg skal tage blodfortyndende medicin en del tid endnu. Som det er nu, vil jeg kunne spille med, hvis vi når finalekampene, så dem vil jeg tage med,” siger han og griner igen.

Da blodproppen ramte og Astrup blev indlagt på Rigshospitalet var kranspulsåren lukket 80%.

”Jeg skal have blodfortyndende i to måneder og i den tid må jeg ikke spille ishockey, for jeg må ikke få en tackling i brystet. Jeg må godt gå på is, men må ikke komme i nærkampe eller falde og slå hovedet.

Takker sin kæreste

Det er stadig som om, at Astrup, der har spillet sin bedste sæson i mange år, endnu ikke har forstået, hvor farligt det var.

”Det sværeste for mig er, at jeg ikke får flere kampe i år. Da jeg fik at vide, jeg er færdig for denne sæson, blev jeg så trist. Det var som om, jorden forsvandt under mig, for jeg vil selv træffe den beslutning, når jeg elsker sporten så højt. Nu må jeg følge med fra lægterne og jeg tager gerne en tur i bussen til Jylland,” siger han og sender søde tanker til sin kæreste.

”Jeg er meget taknemlig for, at hun pressede mig til at ringe. Var jeg gået i seng, som jeg helst ville, var jeg ifølge lægerne, formentlig aldrig vågnet igen,” fortæller han.

Hvordan en blodprop har ramt en 32-årig atlet i super form er stadig en gåde for lægerne.

”Det er måske en tackling, som har gjort, jeg har fået en flænge på kranspulsåren, men det er et gæt.”

Ingen doping

Siden sidste sæson havde Rasmus Astrup tabt mere end 10 kilo og var fit som aldrig før. Han havde spillet en virkelig god sæson og var tilbage i rollen som fansenes kæledægge.

Men hvordan kan du tabe dig så meget og så få en blodprop. Har du taget doping?

”Nej,” siger han og griner højt. ”Det kan jeg love dig for, jeg ikke har. Til gengæld er jeg fyldt med broccoli og kylling.”

”I sommers tænkte jeg over det og jeg valgte at tage mig sammen, også i min ferie, hvor jeg spiste fornuftigt og trænede igennem, blandt andet i et filippinsk træningscenter uden aircondition. Det var sygt varmt,” husker han og siger selv grinende, at han er gået fra bearnaisebaronen til broccolikongen.

En af mine venner skrev en sms:

”Jeg ved, hvad årsagen er. Du snitter ikke din estragonen fint nok til din bearnaisesauce,” siger han og griner igen og det smittende humør har også ramt Deres udsendte, som ellers var spændt før det alvorlige interview.