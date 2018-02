Til Malmö som 13-årig

Marcus Almquist i rødt og sort med pucken i en U18 Elit kamp. Foto: Ian Nielsen

ishockey Det 14-årige stortalent Marcus Almquist valgte i sommers at skifte RSIK ud med Malmö Redhawks. Han forklarer hvorfor og at det ikke altid er en ’dans på roser’.

Af Peter Fugl Jensen

Som 13-årig tog Marcus Almquist en stor beslutning. Han ville skifte til Malmö Redhawks, selvom han stadig ville gå i skole i Rødovre. Med den beslutning ventede 1000-vis af kilometer på motorvejene, et nyt liv på svensk, den hårde ishockeyvej, da albuerne sidder enormt højt i Sverige og et utal af fravalg i forhold til vennerne hjemme i Rødovre.

”Men det har været værd skifte,” slår Almquist fast.”Jeg vil ishockey så utrolig meget, jeg vil til NHL og jeg er klar til at sætte alt til side for at gå hele vejen. Selvom jeg savner mine venner og føler jeg går glip af meget socialt, så vil jeg give mig 100% til ishockey.”

”Jeg er sikker på, jeg har udviklet mig mere i Sverige. Jeg bliver presset mere, fordi niveauforskellen er ikke så stor på spillerne og der er meget mere konkurrence om pladserne,” fortæller Marcus.

Hevet op til U18 Elit

Han blev 14 år i september og er derfor et år yngre end sine holdkammerater på U16 Elit.”Man får at vide med det samme, hvis man ikke leverer og det har eksempelvis været min back-checking (løbe med hjem, red.), som de går meget op i, men jeg har dog ikke været ude af truppen.”

”I starten var det med at kæmpe sig til en plads på holdet og jeg har arbejdet mig op i kæderne og er nu fast i 2. kæden. Men jeg må jo gøre det godt, for jeg er blevet hevet op på Malmøs U18 Elit, hvor jeg spiller i 1. kæden.”

”I starten af sæsonen havde jeg slet ikke forventet spilletid på U18, så det er et stort skulderklap,” mener Almquist uden at fortrække en mine over den fornemme udtagelse til et hold, hvor holdkammeraterne er tre år ældre.

”Der er jo meget stor forskel taktisk og fysisk på U16 og U18, jeg bliver nød til at give den maksimalt i hvert skift.”

I sin debut for Malmös U18 i december måned scorede Almquist et mål og fik en assist.

De store forskelle

Ishockey i Danmark er meget elitært, men vi mangler stadig et stykke vej op til svenske eliteishockey, ifølge Almquist.

”Hvis man ikke leverer i Sverige, så spiller man ikke. Den er ikke længere. Ellers er den største forskel disciplin og den måde, som man spiller på,” siger han bliver bedt om at beskrive, hvordan der er forskel disciplinært.

”Allerede når man går ind i spillergangen, så tager man skoene af. Det gør man, for ikke at ødelægge klingerne og ikke sviner i det rum, hvor vi har vores daglige gang. Vi kaster heller ikke med tape, som er normalt for de fleste danske ungdomshold.”

Det eneste minus, som han kan finde er den megen kørsel.

”Det er fint nok, når vi kører i bus. Jeg lukker bare øjnene til vi er fremme, så det er fint nok, men en gang i mellem, især lige efter skole, så kan jeg godt være lidt træt af at skulle af sted, men jeg har vænnet mig til det.”

Slut med udvisninger

Da han spillede i Rødovre, fik Almquist mange udvisningsminutter, men det er der også ændret på.

”Jeg har fået seks udvisninger i denne sæson. Jeg er ikke længere så frustreret på isen, men omvendt så er linjen heller ikke så hård som i Danmark. Dommerne er generelt meget bedre i Sverige.”

Modstanderne er nogle gange dobbelt så store end Almquist, når han spiller med på U18 Elit.

Malmøs U16 ligger nummer 1 og U18 er vi ved at kvalificere os til SM, så der venter nogle spændende måneder for Rødovres stortalent. Men formentlig også en ligeså spændende fremtid i det skånske.

”Næste sæson regner jeg med at spille U18, selvom jeg stadig er U16 spiller. Ledelsen har sagt, de gerne vil beholde mig og jeg har et delmål om at komme på Malmøs hockey-gymnasium, men det er om to år.”

”Desuden vil jeg helt vildt gerne på de danske U-landshold, så jeg arbejder hårdt for at tage en landsholdsplads,” siger Almquist, som i fleres øjne er selvskreven.

Vil du anbefale andre at tage til udlandet i så ung en alder?

”Ja, jeg kan godt anbefale andre at skifte, men man skal ville ishockey rigtig meget, man skal gennemtænke det, inden man tager en beslutning, for man vælger så meget andet fra,” slutter Marcus Almquist.

I 2017 blev Marcus Almquist kåret til Årets Idrætstalent i Rødovre Kommune.