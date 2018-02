Steffen Klarskov: ”Jeg syntes vi får vist en stærk karakter”

Steffen Klarskov bidrog med en overbevisende indsats, til Rødovres sejr over topholdet Herning. Foto: Ian Nielsen

Ishockey ”Jeg syntes vi får vist en stærk karakter ved at komme tilbage, efter et par tvivlsomme kendelser”. Det er et signal til resten af Ligaen, at vi er klar til resten af sæsonen”. Siger Steffen Klarskov.

Af Flemming Haag

Det var en dejlig sejr over Herning, set i forhold til en placering i top fire, som vi ligger og kæmper om lige nu, siger Steffen Klarskov.

”Det var et vigtigt skridt, så må vi se hvordan resten af kampene i dag flasker sig, men forhåbentlig kan vi selv afgøre vores skæbne på tirsdag, og det er lidt sjovere, at have afgørelsen i egne hænder”.

Om kampen mod Herning siger Klarskov.

”Jeg syntes ikke vi spiller godt i første periode. Vi kommer skidt ud og holder ikke aftalerne, jeg syntes det er en rigtig dårlig første periode, og vi skal måske være heldige med, at vi kommer ud til pausen med 1-0. siger Steffen Klarskov og fortsætter.

”Jeg syntes vi får strammet mere op i anden periode, selv om det bølger frem og tilbage, Herning har måske også fået kørt lidt af ”busbenene” ud efter første periode, så de kommer bedre med.

”Vi snakker om i pausen, at vi skal ud og forsvarer føringen, men på den anden side skal vi ikke holde op med at spille hockey. Vi skal blive ved med at spille vores spil, og holde vores aftaler, men samtidig så ved vi at vi ikke skal ud og risikerer noget. Desværre for vi et par kendelser i mod os, det er lidt op ad bakke og det er en lille mavepuster at de for scoret på det powerplay. Jeg syntes bare vi får vist en stærk karakter ved at komme tilbage efter et par tvivlsomme kendelser, og får lukket kampen i mod slutningen af tredje periode. Vi får vist, at vi har stærk karakter, og jeg syntes det er et signal til resten af Ligaen, at vi er klar til resten af sæsonen”.

Om Steffen Ridderwalls præstation i målet siger Steffen Klarskov.

”Han holder os helt klart inde i kampen i anden periode med en mirakelredning, og redder et par andre åbne Herning chancer, hvor han holder os inde i kampen – det er selvfølgelig dejligt, og det er det vi behøver fra vores målmand, det er klart”.

”Vi står nu selv og kan afgøre det på tirsdag, det er selvfølgelig lidt sjovere i stedet for, at vi skal holde øje med nogle resultater på tirsdag. Nu ved vi, at vi selv kan afgøre det, så kan vi gå ud og spille frit og spille vores spil, og vi kan ikke skyde skylden på andre, hvis vi ikke selv kan få lukket chancen. Det er dejligt, at vi selv kan afgøre det og få en god position til kvartfinalerne, slutter Steffen Klarskov, der håber på, at der kommer mange tilskuer og støtter op på tirsdag.