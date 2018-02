Steffen Klarskov efterlyser mere energi

Vi har fem kampe tilbage siger Steffen Klarskov, nu er det alvor. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det er skuffende, at vi skal ud og jage igen, efter at vi har udlignet til 2-2 i tredje periode, i stedet for at få ro på spillet og mærke, at vi er med i kampen igen, siger Steffen Klarskov.

Af Flemming Haag

”Vi har fornemmelsen af efter første periode, at vi har mere i os. Vi kommer slet ikke ud med nok energi, det er lidt dødt derude, vi skal komme ud med meget mere på hjemmebane. Vi talte om, at vi skal stramme mere op til anden periode og komme ud med mere energi end vi viser i første periode, så det er klart, der kommer selvfølgelig en reaktion og det er egentlig en OK periode. Men vi har ikke nok energi generelt, vi er lidt for langt fra hinanden, lidt for meget på egen hånd og for lidt support, det skal vi stramme op på”, siger Steffen Klarskov og fortsætter.

”Vi har nogle gode muligheder i tredje periode, pucken ligger og hopper på stregen et par gange, og jeg syntes godt at vi kan være tredje periode mere bekendt, end de to første. Men generelt set, er det for dårlig en indsats i dag, hele vejen rundt.

Vi har fem kampe tilbage inden det bliver alvor, og det kunne man bestemt ikke se i dag. Det er bare ikke godt nok på denne tid af sæsonen, der skal være mere ild i øjnene, flere tacklinger og bedre skøjteløb, det skal bare være bedre over hele linjen, det var bare ikke godt nok i dag”. Om sin scoring, siger Steffen Klarskov.

”Det var et dejligt mål, vi får spillet lidt 6 mod 5 og jeg fik en mulighed i en god position, og heldigvis gik den rent ind, det var dejligt”. Klarskov fortsætter.

”Det er for slapt, og for dårligt at vi ikke kan holde fast når vi lige har udlignet, vi har kæmpet os til det, så går vi ind i skiftet efter og er fuldstændig på månen igen, der skal vi være bedre til at lukke ned, spille simpelt og lige tage lidt luft ind. Vi kan ikke blive ved med bare at regne med at vi skal jage, 2-2 er et perfekt udgangspunkt midt i tredje periode, men så skal vi ud og jage igen, i stedet for lige at få ro på, og lige mærke at vi er med i kampen igen.

Mod Hvidovre på søndag, skal vi ud og revanchere for det i dag, men også de tidligere opgør vi har haft mod Hvidovre. De kommer garanteret til at spille som det er deres sidste kamp, så det ser ud som om, at de skal ud og vinde hvert point de kan vinde her til sidst, og det skal vi være klar til, vi skal stemple ind derude når pucken den dropper, for ellers så bliver det en lang eftermiddag der ude igen. Vi skal ud med meget bedre energi som vi har vist tidligere på sæsonen, det skal bare være bedre over hele linjen, vi skal ud og vise at vi er klar til at spille play off lige om et par uger, ellers kommer det ikke til at vare særlig længe, og det skal det”, slutter en skuffet Steffen Klarskov.