Spittaus selektive hukommelse

Kim Drejer Nielsen

debat Niels Spittau (DF) tager til genmæle over for mig i Rødovre Lokal Nyt den 30. januar. Jeg skrev i mit indlæg ”Husker Niels Spittau rigtigt?” (16. januar), at Niels Spittau må huske forkert, når han mener at have samarbejdet med Socialdemokratiet i 8 år. Eller også har han samarbejdet i det skjulte.

Af Kim Drejer Nielsen, Gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

Spittau svarer ikke på mit spørgsmål, men indleder blot et modangreb. Blandt andet mener Spittau ikke, vi har haft indflydelse. Spittau må have overset, at vi i dén grad har præget både byudvikling, beskæftigelsespolitikken og skolepolitikken. Det kan man nemlig med gode argumenter.

Men egentlig var mit første indlæg en reaktion på, at Spittau i artiklen den 2. januar 2018 får det til at lyde, som om han har ført en konsekvent linje siden 2002. Men det er langt fra sandheden. I den første lange tid var Spittau en arg kritiker af Erik Nielsen og Socialdemokratiet. Før valget 2013 var DF en del af oppositionen. Lige efter valget skiftede man hest.

Indlægget var også en reaktion på, at Niels Spittau intet ansvar påtager sig for sit partis valgnederlag i november. Det ligger ellers lige for, at en del DF-vælgere har følt sig ført bag lyset af en mand og et parti, som før valget i 2013 var en fasttømret del af oppositionen, men som straks efter valget forlod VKO-samarbejdet.

Kritisk dialog

Niels Spittau mener, at man bedst plejer vælgernes interesser ved en ”kritisk, men konstruktiv dialog med alle partier i KB”.

Jeg er helt enig. Derfor har vi i den konservative gruppe også gjort det sådan, at hvis der var noget, vi ikke var enige i, så præciserede vi, hvad vi ikke var enige i og hvordan sagen, efter vores mening, burde være anderledes. Vi har fremlagt ændringsforslag og beslutningsforslag. Vi har samarbejdet med Venstre, Enhedslisten, SF. Intet af det har DF eller Spittau praktiseret. Niels Spittau og DF har derimod de seneste fire år været et ukritisk halehæng til Socialdemokratiet.

Partiet har ikke været til at kende fra tidligere. Derfor er det også morsomt, at Spittau nu mener, at det er Det Konservative Folkeparti, den er gal med. Vi har ført en konsekvent linje, siden jeg kom i kommunalbestyrelsen i 2010 – og vælgerne har belønnet os. Vi er gået fra 1 til 3 mandater i den tid. Dansk Folkeparti er gået fra 3 til 1. Så Niels Spittau er nok ikke den rette til at belære mig om politisk strategi. Måske det snarere er tid til at Dansk Folkeparti sadler om igen?