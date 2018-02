Sexanklaget hypnotisør overfaldet i retten

Den 43-årige mand, der i øjeblikket sidder på anklagebænken for at have krænket talrige kvinder seksuelt under hypnosebehandling i en klinik i Rødovre Centrum, blev i dag overfaldet i Retten i Glostrup. Det skriver BT. Foto: Arkiv

Politi Den 43-årige mand, der i øjeblikket sidder på anklagebænken for at have krænket talrige kvinder seksuelt under hypnosebehandling i en klinik i Rødovre Centrum, blev i dag overfaldet i Retten i Glostrup. Det skriver BT.

Af Christian Valsted

Første retsdag i sagen mod sexhypnotisøren fra Rødovre Centrum fik en dramatisk start, da den 43-årige anklagede mand i en pause blev overfaldet og tildelt et slag i ansigtet uden for retslokalet.

BTs mand på stedet beretter, at en yngre mand tilsyneladende slog den sextiltale i hovedet, inden vedkommende gik mod receptionen, hvor han blev stoppet af sagens anklager David Haahr, der ifølge BT havde overværet episoden.

”Jeg sigter dig for vold, indtil vi får kigger overvågningsbillederne igennem, og jeg skal bede dig komme med, så jeg kan få dit navn og cpr-nummer,” sagde anklageren ifølge BT.

Den yngre mand skulle efterfølgende have kvitteret med en svada af skældsord og blandt andet kaldt det sextiltalte hypnotisør for ’pædofile svin’.

Hypnose og voldtægt

Den sextiltalte hypnotisør er tiltalt for i alt 17 krænkelser mod 10 forskellige piger og kvinder. Anklageskriftet viser, at pigerne og kvinderne på gerningstidspunktet var i alderen fra 16 til 48 år. Krænkelserne, der blandt andet tæller to deciderede voldtægter og blufærdighedskrænkelser, fandt primært sted i den nu lukkede klinik ’Hypnotic’ i Rødovre Centrum i perioden fra maj 2014 til november 2016, men den tidligere hypnotisør er også tiltalt for, tilbage i 2010 på en adresse i Høje Taastrup, at have skaffet sig samleje med en 17-årig, som han ved hypnosebehandling hensatte i en tilstand, hvor hun ifølge tiltalen var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Annonce

Misbrug af 16-årig

Sagen mod hypnotisøren rullede for alvor i efteråret 2016 efter BT omtalte sagen med en dengang 16-årige pige. Sagen med den 16-årige pige er en af de alvorligste mod den 43-årige hypnotisør. Over en periode på 11 måneder fra juli 2015 til juni 2016 skulle han fra sin klinik i Rødovre Centrum i otte tilfælde have misbrugt den 16-årige piges behandlings- eller plejemæssige afhængighed imens pigen var lagt i hypnose. Han skulle blandt andet have stukket en finger op i pigens skede og fået hende til at give ham oralsex.

Under tirsdagens første retsmøde nægtede den tiltalte, at han under hypnosebehandling har krænket kvinderne. Sagen er berammet til fem dage og der forventes at falde dom i sagen den 6. marts.