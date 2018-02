Sebastian Bergholt 300 kampe for RMB

Sebastian Bergholt spillede en god jubilæumskamp, krydret med to målgivende pasninger. Foto: Brian Poulsen

Ishockey I sin kamp nummer 300 for Rødovre Mighty Bulls, leverede Sebastian Bergholt en godkendt indsats med to målgivende pasninger, og en god indsats i øvrigt.

Af Flemming Haag

Sebastian Bergholt spillede mod Herlev Eagles sin kamp nummer 300 for Rødovre Mighty Bulls, og om sin tid som ishockeyspiller siger Sebastian Bergholt. ”Jeg begyndte at spille ishockey i Herlev Ishockeyklub da jeg var 5 år, og der spillede jeg til blev 12 år. Så flyttede jeg til Rødovre, for jeg tænkte, at det var den klub hvor jeg bedst kunne udvikle mig som hockeyspiller så det var derfor jeg tog til Rødovre, og så er det jo også blevet til en del mesterskaber som ungdomsspiller”.

Om kampen mod Herlev siger Sebastian Bergholt. ”Jeg syntes vi kommer rigtig godt ud fra start, men vi hænger lidt efter i anden periode. Jeg tror vi allerede har vundet oppe i vores hoveder, og vi slapper lidt for meget af, og laver nogle dårlige beslutninger. Vi er for længe om at få spillet pucken ud af egen zone, så Herlev kommer med et tungt pres på os. Men vi får vendt det i tredje periode og kommer ud af kampen med en sejr, og vi får tre point i dag, det var vigtigt”.

Det bliver en tæt kamp på fredag, når vi skal møde Esbjerg, fortsætter Sebastian Bergholt. ”Der bliver en masse skøjteløb og to hold der skal ud og arbejde hårdt, for det er en rigtig vigtig kamp om top en fire placering, så det bliver en rigtig god kamp” slutter Sebastian Bergholt