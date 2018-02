Sæt tænderne i lagkagerevyen

Rødovre Revyen 2018 har undertitlen 'nu med bare damer'. På scenen kan publikum i år opleve, startende fra venstre Martina Levisen, Gitte Nissen, Julie Håkonson, Louisa Vallentin Christensen og Jonna Glifberg. Foto: Presse

satire til kanten Hvad har Nordkoreas diktator, USA's præsident og en dansk finanslov tilfælles? Til april kommer de alle under kærlig behandling i Rødovre Revyen. Vi har været en tur i øvelokalet med den lokale teatertrup.

Af Christian Valsted

Det var rigtig godt, vi gør det indtil det står ud af knaphul- lerne for vi er ikke færdige med det her nummer,” siger Rødovre Revyens kunstnerisk leder, Sebastian Bagergaard Rasmussen, entusiastisk mens han med et manuskript i hånden går op til Gitte, Martina, Julie og Jonna på scenen for at komme med input.

Nummeret, de fire kvinder lige har udført, hedder ‘Hele Livet Er En Quiz’ og er en af de i alt 38 numre, der lige nu skal indgå i Rødovre Revyens årlige revy, der spiller fire dage i april måned i Loen på Rødovregaard.

Kongeside og dameside

Rødovre Revyen har stolte traditioner og vejrer for alvor morgenluft efter flere gode sæsoner. I år kan den glade amatørteatertrup mønstre hele 25 frivillige, der både på scenen og bag tæppet får det store teatermaskineri til at køre. Og der er meget at holde styr på, for Rødovre Revyen går hverken på kompromis med komikken, sminken, lysopsætningen eller kostumerne.

”Det er ikke ligesom at gå til spansk på aftenskolen. Vi laver en rigtig revy, hvis man kan sige sådan. Vi har en komponist udefra, en professionel musiker og bruger hver især godt 300 timer på at skabe en revy. Vi bruger de rigtige udtryk som bagscene, dameside og kongeside. Vi har et arbejdssprog og en professionalisme omkring vores revy, selvom vi er amatører,” siger Sebastian Bagergaard Rasmussen, der både er instruktør og koreograf på årets fore- stilling.

Rift om Rødovre

Sebastian Bagergaard Rasmussen har haft drama som linjefag på læreruddannelsen, men han har ikke en egentlig teatermæssig baggrund. Alligevel skaber han, i samarbejde med den 25-mands store teatertrup, selv numrene, sangene og de mange sketches og det giver respekt.

”Jeg tror der er lidt prestige i at være med i den her revy. Der er mange gode revyer, men vi laver udelukkende egenproduktioner og det er nok en af grundene til, at vi har fået én stor og dygtig teatertrup. Vi laver alt selv og det kræver mange hænder for det er både hårdt og tidskrævende at lave revy,” siger Sebastian til pianist Per Damsgaards komposition til nummeret ‘Hele Livet Er En Quiz’.

Og der er flere grunde til, at Rødovre Revyen har valgt at lave en revy der går langt ud over kommunegrænsen og tilmed består af helt nyt numre, der hverken er set eller hørt i andre sammenhæng. Dels er der noget faglig stolthed ved at spise de boller man selv har æltet og dels går det ikke med genbrug. Ikke hvis man vil fange og fastholde et nyt publikum.

”Vi henter ikke et Ib Schønberg nummer ind og stiler os op og laver det på scenen. Vi har kun et sted mellem 10 og 20 sekunder til at fange publikums interesse og vi skal holde salen kogende over et svagt blus hele tiden. Det betyder, at vi ikke kan have lange pauser og en mørk scene alt for længe. Vi lever i en zapper-kultur, hvor vi tjekker ind og ud af alt muligt, og vi ville dø som genre, hvis vi tog lirekassen frem og drejede på håndsvinget,” siger Sebastian, der intet har imod Ib Schønberg, men tiden med lange viser er bare en revysaga blot. I dag skal det gå stærk.

”Det er sådan revyånden er i dag og et er dét vi vil laver,” pointerer Sebastian, der på sigt drømmer om at Rødovre Revyen bliver en rigtig sommerrevy.

Steger Kim Jung-un

Hvor langt ude i fremtiden drømmen om en somerrevy ligger, ved Sebastian ikke. I første omgang er det forårets revy der er i fokus. Fire forestilling med i alt 400 billetter til salg.

Revyen er en traditionel lagkagerevy med pa- rodier, sange, monologer og masser af komik, der på satirisk vis spidder samfundet, danskerne og Verden.

”Vi kan ikke blive meget lokale for det begrænser billetsalget og så er det altså også svært at skrive mange sjove numre om borgmester Erik Nielsen. Det ville gå hen og blive en tyndbenet revy og det er også sjovere at tage udgangspunkt i hele Verden,” siger Sebastian.

Som udgangspunkt er der intet der hverken er for stort eller småt til at komme under satireluppen og med op på scenen. I øjeblikket arbejder revytruppen på numre om Donald Trump og Kim Jong-uns forhold. Hansi Hinterseer, Bertel Haarder og Prins Henrik er andre der kan forvente at komme i Rødovre Revyens vridemaskine.

”Der er 38 indslag, og det kan være der ryger et nummer ud, men omvendt kan det også være, at der komme et par nye numre ind. Vi skal hele tiden være aktuelle og derfor ændrer tingene sig hele tiden,” forklarer Sebastian imens det samme nummer bli- ver øvet igen og igen. Det sidder ikke i skabet endnu, men det er helt klart en af de numre, som klarer cuttet og bliver en del af den endelige revy.

”Jeg vil gerne have at i skriger ‘Olé’ til sidst,” siger Sebastian, da nummeret er slut. Han tramper i gulvet og knytter næven og råber ’Olé’ med saft og kraft.

Hvordan de fem kvinder på scenen skråler ’Olé’ til april, må tiden vise. Foran venter mange timers finpudsning af de mange numre inden tæppet går i Loen på Rødovregaard til april.

