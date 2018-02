Sæt din kulør på Rødovredagen

WORKSHOP: Der manglede deltagere og gæster, da Rødovredagen sidste år regnede væk efter forrige års startskud Nu mangler der idéer. Arkivfoto Foto: arkiv

Hvis du tror, at Rødovredagen kun er for Tordenskjolds soldater i de frivillige foreninger og for de kommunalt ansatte der er tvunget til demokratiarbejde i en weekend, så tager du fejl. Nu kan du sætte dit helt eget præg på Rødovres nye tradition.

Af André Bentsen

Selv til de mest åbne folkelige arrangementer får man ofte det indtryk, at det er en lille lukket skare der står bag. Sådan har det også virket med Rødovredagen, der i idé og udformning har været et fantastisk tiltag, men som på deltagersiden har lignet så mange andre ting, med de samme frivillige foreninger og kommunalt ansatte, der står bag alt andet i byen i forvejen, og med alt for få almindelige deltagere.

Sådan behøver det ikke at blive næste gang vi skal fejre Rødovredagen.

Mandag den 12. marts fra klokken 17 til 19 er der nemlig idéworkshop på Rødovre Bibliotek, hvor du kan komme med dine forslag til aktiviteter.

”Vi har brug for din hjælp til at få udviklet årets Rødovredag. Rødovre Kommune har besluttet at gøre Rødovredagen til en tradition. I 2017 regnede vi væk, men vi fik

en masse god erfaring, og afviklede rigtig mange gode aktiviteter. Det kan vi tage med os til Rødovredagen 2018, som kommer til at finde sted lørdag den 8. september,” oplyser Trine Lerche Frøslev fra Rødovre Kommune.

I år er det planen, at der skal være foreningsarrangementer og debatter fra klokken 14 til 17 efterfulgt af en stor koncert.

Rødovredagen bliver dermed afkortet, så den slutter kl. 20.00.

”På den måde håber vi, at alle foreningernes deltagere har lyst til at blive til en stor koncertoplevelse umiddelbart efter deres bidrag til dagen,” forklarer Trine Lerche Frøslev.

Kulturchef i Rødovre Kommune, Henning Elmelund er ikke i tvivl om, at det er vigtigt at inddrage flere nye foreninger.

”Vi håber, at repræsentanter fra hele Rødovres foreningsliv såvel små foreninger som paraplyorganisationer og samråd har mulighed for at deltage i workshoppen, så vi kan få så mangfoldig en gruppe som mulig; unge, ældre, sportsfolk, miljøfolk, socialt engagerede, kulturinteresserede samt folk fra bolig- eller

Grundejerforeninger,” siger han og forklarer:

”Vi skal være sammen om Rødovredagen. Sidst vi havde en idé-workshop var det en succes fordi det er en super god måde at invitere foreninger, organisationer og borgere til at tænke nogle idéer og forslag til aktiviteter. Der kommer mange forslag ud af det og det giver mere involvering på selve dagen.”

Henning Elmelund håber, at rigtig mange vil tage imod invitationen og gerne flere end sidst.

”Også gerne folk, der ikke har en tilknytning til foreningslivet eller organisationer. De tænker meget på at sætte deres egne ting i gang, hvor borgerne måske vil være anderledes tænkende og derfra kunne der komme nogle nye spændende tanker og idéer,” siger Henning Elmelund, der ikke har en plan B klar, hvis arrangementet igen skulle regne væk.

”Det bliver ikke regnvejr. Det bliver rigtig godt vejr.”

Skal skabe sammenhold

Aktiviteter på Rødovredagen er bygget op om to grundlæggende sætninger.

At aktiviteterne bidrager til at bringe folk sammen, der ikke nødvendigvis har sammenfaldende

interesser og fællesskaber, og at de har et rødt islæt over sig.

Henning Elmelund anbefaler alle at være forberedte til mødet.

”Snak gerne om idéer med din forening allerede inden denne workshop og tag dem med,” siger han.