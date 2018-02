Rødovres bedste institution

Maria Kamel, der er mor til et barn i Børnehuset Tjørneparken på Rådmands Billes Vej, storroser institutionen og stedets ansatte. Foto: Brian Poulsen

læserbrev

Af Maria Kamel Mor til Ayoub på 4 år fra Edderkoppestuen - Tjørneparken

I en tid, hvor man i den offentlige debat oftest forbinder institutioner med overskrifter som ‘dårlig normering’, ‘oversete børn’, ’stressede pædagoger’ og i en tid, hvor flere og flere mødre vælger at blive hjemmegående, fordi deres samvittighed nager dem, hver gang deres lille guldklump blev afleveret til en pædagog, hvis stres kunne ses i øjnene, ønsker jeg at vende dette billede og rette fokus mod en fantastisk institution, som ligger i Islev-området i Rødovre kommune.

Som forældre er det den største tillidserklæring, man kan give, når man efterlader sit barn i andres varetægt i hele otte timer om dagen, fem dage om ugen. Som forældre skal man kunne føle sig tryg, når man går sin vej igen, velvidende om at ens barn får en fantastisk dag. Desværre er der mange institutioner, som har bøvlet med at kunne tilbyde netop dette og ikke af ond vilje, men simpelthen fordi der mangler hænder i de danske institutioner rundt omkring i landet.

Tryghed og overskud

Jeg har haft æren af at have to børn, hvoraf den ene stadig går i institutionen Tjørneparken. Jeg ønsker med dette indlæg at sætte fokus på en institution, der virkelig forstår at gøre forældre, men også børn trygge, uanset hvor presset personalesituationen er den pågældende dag.

Når man bliver mødt med overskud og smil af både leder, pædagogerne på stuen men også af husets pædagoger, hvad enten det er fra de andre stuer eller vuggestuens, kan man ikke andet end at blive glad. Derfor ved man, det er et godt sted.

Tjørneparkens pædagoger, pædagogmedhjælpere, vikarer og leder har, for min families vedkommende, altid mødt os med smil, åbenhed og forståelse. Det har da hændt, at man har haft sin undren, men der har kontorets dør altid været åben og skulle der være en problematik, er der oftest handlet på sådan en måde, at jeg, som mor, er gået derfra tilfreds og lettet.

Stor tak

Når ens barn ikke blegner for at gå ind på kontoret, for at give en krammer til institutionens leder, kan man ikke andet end at have god samvittighed. Derfor, synes jeg, det er vigtigt, at institutionen får denne anerkendelse og et stort tak. Jeg er sikker på, institutionen kæmper, ligesom resten af Danmarks institutioner, men tak fordi I er så positive, varme samt kærlige og tak, fordi vores børn føler sig elsket, velkomne og set. Tak, fordi i efterlader vores børn med en lyst til at løbe tværs over en vej, for blot at hilse på sin pædagog, når han møder hende tilfældigt på vejen.

Ligeledes er jeg sikker på, at Tjørneparken ikke ville være det den er idag, hvis ikke det var, fordi personalet bag er super dygtige, engageret, kærlige og brænder for deres fag.

Fra at have været en halvslidt institution er Tjørneparken blevet en lækker moderne institution med børnevenlige køkkener, spændende lege-

plads, varm indretning og atmosfære. Vigtigst af alt, så uanset hvor man kigger hen, mødes man med et smil – også selvom pædagogerne har haft en benhård dag.