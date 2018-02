Rødovre Port rimer på….??

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Nu har jeg boet i Rødovre en hel del år. Hvis der er noget, jeg har lært, så er det, at man ikke skal tale skidt om ishockey i almindelighed og Mighty Bulls i særdeleshed. Der udover skal man helst ikke være FOR begejstret for ny-byggeri.

Af Christian Valsted

Byggeriet på Damhus Tivoli grunden eller en daginstitution i Irmabyen. Ja, hvem husker ikke, da der var tale om Sky-Village på juletræsgrunden. Det kan i den grad få Rødovres borgere op på barrikaderne med høtyve og bål i gaderne.

Elsker du ishockey og hader du ny-byggeri – Så er Rødovre lige stedet for dig!

Nu er det så Rødovre Port, der står for skud. Når jeg læser debatten på Rødovre Facebook gruppen, så er der atter gang i den. Det er lidt som om, at nogle synes, området omkring Rødovre Station har en bedre beliggenhed, end et hus med udsigt til Øresund. Pssst, det har den IKKE. Det er en brandtomt ved en station, hvor der, som ekstra bonus, også kører godstog!!!

Først var man sur over, at det skulle være ejerlejligheder. Så blev man sur over, at det blev til leje lejligheder. Nogle frygter, det bliver en ny Ghetto, hvor kommunen kan huse flygtninge på kommunens regning, fordi ingen borgere i Rødovre har råd til den formodede husleje. Andre frygter, det skal blive en velhaver-Ghetto.

Det sidste vil jeg godt have lov til at udelukke. Jeg tror simpelthen ikke, at Hr. og Fru Claes samt Elisabeth von Habgenug sidder i Strandvejsvillen i Rungsted og så siger Claes:

”Hør her, min kære Elisabeth, nu bygger de noget nyt i Rødovre. Skulle vi ikke pakke Børge Mogensen sofaen og PH-lamperne ned og flytte til Rødovre, hva’? Er det ikke bare blevet lidt trivielt at se på alt det hav? Bølger her og bølger der – ja og så den ensformige støj de laver. Det er da meget sjovere at kigge på S-tog. Ja og der er endda godstog. Det er også meget sjovere at kigge på grafitti end at kigge på vores Hornsleth maleri. Så kan vi sidde i Børge Mogensen sofaen og kigge på alle de fattige mennesker, som endda må køre med tog på arbejde. Og hvis vi er heldige ser vi en fattigrøv springe ud fra Rebæk Søpark!”

Nej, jeg tror helt ærligt ikke, at vi får mange velhavere i Rødovre Port.

Det er lidt som om, at selvom det er noget lort, så kæmper vi for det. Damhus Tivoli, Damhustorvet, juletræsgrunden og en brandtomt ved en station. Alt sammen lort, MEEEN det er VORES lort.