Rødovre Mighty Bulls sikker på at slutte i top seks

Nicklas Carlsen sikrede RMB to point med sin scoring i OT, på Steffen Klarskovs pasning. Foto: Ian Nielsen

Ishockey I en underholdende og tempofyldt ishockeykamp, vandt Mighty Bulls kampen om fjerde pladsen mod Esbjerg Energy med 2-3 efter overtid. Kampen blev skæmmet af dommer Jacob Grumsen, som annullerede en Rødovre scoring, hvor der resterede et minut af tredje periode.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls kan fredag aften sikre sig en plads i top seks, med en sejr ude over Esbjerg Energy i Granly Hockey Arena. ”Tyrene” har vundet tre ud af de fire hidtidige opgør, mod de forsvarende danske mestre, som i øvrigt, har vundet syv af de sidste otte kampe.

Inden aftenens kampe, har Esbjerg og Rødovre begge 79 point for 47 kampe, og på tredje pladsen, ligger Frederikshavn med 80 point.

Ud over kampen om en placering i top seks, så er kampen mod Esbjerg også en kamp om fjerdepladsen, der vil give fordel af hjemmebane, i en afgørende kamp i kvartfinaleserien.

Rødovre har debut til svenske Henrik Eriksson, som netop er hentet i østrigske EC Kitzbühler, hvor det er blevet til 48 point i 37 kampe. Spændende at se, hvordan den flittigt scorende svensker passer ind i RMBs spil.

Annonce

Det var livligt fra kampens start. Allerede efter et minut, faldt kampens første udvisning, da Esbjergs Esben Nielsen fik to minutter for Holding. Eneste kvalificeret forsøg kom fra Philip Schultz, som afsluttede lige på Mathias Seldrup i Esbjergs mål. Hjemmeholdet var netop blevet fuldtallige, da det blev til to minutter mere, og Rødovre fik endnu en mulighed i overtal, men fik ikke organiseret sit powerplay. Rødovres debutant, Henrik Eriksson nåede kun syv minutter i Rødovretrøjen, da han fik to minutters straf for Slashing. Rødovre spillede et disciplineret boksplay og holdt hjemmeholdet fra afslutninger. Begge hold var uskarpe i deres powerplay.

Rødovre spillede med fint tempo, og fik lagt pres på Esbjergs mål, og efter et par gode afslutninger slog Esbjerg kontra, og Colin Vock bragte Esbjerg foran, efter tretten minutter. Umiddelbart efter Esbjergs scoring, måtte Morten Andreasen to minutter i straffeboksen for en Tripping, men endnu et sikkert boksplay holdt Esbjerg fra scoring. Rødovre fortsatte med tempo og gode afslutninger, og det resulterede i en fortjent udligning kort før periodepausen, da Jacob Böll fandt Janik Karvinen med en dyb pasning, og Karvinen sendte sikkert pucken i nettet, til pausestillingen 1-1, efter en livlig første periode.

Anden periode åbnede med en del fejlafleveringer og pucktab, som skabte chancer i begge ender. Morten Andreasen og Eetu Vento havde gode forsøg men uden held. Rødovre fik en overtals mulighed kort inde i perioden. Eneste reelle forsøg kom fra Stefen Klarskov, men ellers blev der spillet for meget rundt, og kom ikke frem til afslutninger. Spillet vekslede, med Rødovre som det hold der havde flest afslutninger. Mod slutningen af perioden, fik Esbjerg det spillemæssige overtag og Rødovre havde svært ved, at få spillet pucken ud af egen zone.

Rødovre kom tilbage, og Philip Schultz og Stefen Klarskov havde gode afslutninger. Med få minutter tilbage af perioden, opstod der lidt tumult bag Esbjergs mål, men situationen udløste ingen straf.

En anden periode med høj intensitet og tempo, men uden scoringer, da der manglede skarphed hos de to hold.

Kevin Montgomery forlod isen med seks minutter tilbage af perioden, med en skadet hånd, men kom tilbage inden perioden sluttede.

Rødovre havde svært ved, at finde rytmen fra starten af tredje periode, og Esbjerg fik lagt et tryk mod Ridderwalls mål. Seks minutter inde i perioden, lykkedes det hjemmeholdet at få udbytte at det spillemæssige overtag, da Anders Kock sendte pucken i nettet. Kort efter hjemmeholdets scoring, fik Steffen Klarskov to minutter for Charging. Rødovre fik mere fart på skøjterne, og fik spillet sig frem til flere afslutninger i undertal.

Rødovre fortsatte med at have initiativet, og lagde et højt pres i hjemmeholdets zone. Jonas Sass pressede en Esbjerg back, erobrede pucken og sendte den på tværs til Mads Eller, som first timede pucken i mål til 2-2.

Esbjerg fik to minutters straf umiddelbart efter Rødovres udligning, og ”Tyrene” fik leveret et rigtigt godt powerplay, hvor nærmeste forsøg ramte målrammen. Med to minutter tilbage af perioden, fik hjemmeholdet endnu en to minutters straf, og Rødovre tog en Time out. RMB leverede et hurtigt overtalsspil, med flere afslutninger. Med et minut tilbage, opstod der en kontroversiel situation, Rødovre fik pucken i mål, men dommer Jacob Grumsen annullerede målet, hvilket var totalt uforståeligt. Hændelsen tangerede en skandale, og situationen blev ikke bedre af, at Jacob Grumsen ignorerede at dommeren blev kaldt til speakerboksen for, at blive præsenterer for videobeviset.

Kampen endte 2-2 efter ordinær spilletid, og de to hold skulle ud i fem minutters forlængelse, i spil tre mod tre.

Rødovre lagde ud med Morten Andreasen, Jannik Karvinen og Connor Hardowa som fik lagt et godt tryk mod Esbjergs mål, med gode afslutninger af Morten Andreasen og Jannik Karvinen. Det blev et konstant Rødovre pres i forlængelsen, og Steffen Klarskov var tæt på, med et forsøg på overliggeren. Kort efter erobrede Steffen Klarskov pucken, og gik direkte mod hjemmeholdets mål. Nicklas Carlsen var fulgt med, og han fik en præcis pasning, som blev sendt sikkert i nettet til 2-3. En vigtig sejr og to værdifulde point, som sikrede Rødovre en plads i top seks.

Rødovre spiller igen, søndag den 25. februar kl. 14 mod Herning Blue Fox i Rødovre Skøjte Arena.