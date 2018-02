Rødovre Lokal Nyt udkommer nu torsdag og fredag Foto: Arkiv

avisnyt Det var sjovt at starte 2018 med at lave en avis, der allerede lå klar i de lokale postkasser fra tirsdag morgen, men nu rykker weekenden og de aktuelle nyheder endnu tættere på dig, når vi fra den 8. februar udkommer hver torsdag og fredag.

Af André Bentsen

Det var langtfra alle læsere og annoncører som jublede over, at avisen som et forsøg er udkommet hver tirsdag de første par gange i år.

På redaktionen glæder vi os derfor også over, at Rødovre Lokal Nyt fremover ligger klar hos avisbudene hver torsdag morgen, så du får en mere nyhedspræget avis med nyt om helt aktuelle begivenheder fra det lokale erhvervs- og foreningsliv.

Når weekenden rykker tættere på udgivelsesdatoen bliver det derfor også sjovere at navigere rundt i de mange tilbud i byen, hvad enten de kommer fra sportsforeningerne eller vores mange lokale annoncører.