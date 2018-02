RMB viste klasse i 6-0 sejren over Odense

Gasper Kroselj holdt nullet i 6-0 sejren over Odense Bulldogs. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls gav de 2645 fremmødte tilskuere en målrig og underholdende ishockeykamp med Odense i kampen om at komme i top seks. Efter den gode præstation, blev ”Tyrene” kaldt på isen for, at modtage tilhængernes hyldest.

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt, der havde inviteret til gratis ishockey i Rødovre Skøjte Arena torsdag aften, var noget af et tilløbsstykke, da hele 2645 tilskuere var mødt op til det vigtige opgør mellem Mighty Bulls og Odense Bulldogs, til kampen om værdifulde point i den tætte kamp om, at slutte i top seks.

Rødovre Mighty Bulls, imponerede i søndags med en udesejr over de formstærke pokalmestre Aalborg Pirates, mens aftenens gæster fra Odense Bulldogs, kom til Rødovre med tre nederlag i bagagen, fra sidste uges kampe mod Esbjerg, Aalborg og Gentofte.

Odense Bulldogs og Rødovre Mighty Bulls har begge 70 point på Metal Ligaens fjerde plads, inden aftenens kamp. Vinderen af kampen i ordinær spilletid, vil med 73 point komme op på siden af Frederikshavn White Hawks på tredjepladsen, og dermed have en god mulighed for en endelig placering i top seks, med syv kampe tilbage i grundspillet.

Der var til kampen mod Odense, debut til den 23-årige finske back Eetu Vento, som Rødovre har hentet i Herning, som erstatning for Patrick Flügge, der er ude på ubestemt tid.

Inden kampstart, fik Jonas Sass overrakt blomster af Mighty Bulls direktør Bjørn Sørensen, som spillede sin kamp nummer 200 for Rødovre.

Der var en fantastisk stemning i Arenaen fra kampens start, som fik en fin åbning med fart og intensitet. Rødovre lagde tryk på, og havde flere kvalificerede afslutninger. Et minut inde i perioden, fik gæsterne to minutter i straffeboksen, men Rødovre fik ikke sat sit powerplay rigtigt op, og fik ikke udbytte af overtalssituationen. Midt i perioden, fik hjemmeholdet endnu en powerplay situation, og efter et minut i overtal, rykkede Sebastian Bergholt fri i højre side, og fandt Morten Andreasen som resolut sendte pucken i mål, til en fortjent føring.

Odense kom bedre med i spillet, og kom frem til flere gode afslutninger, men Gasper Kroselj i Rødovremålet præsterede flere gode redninger.

Gæsterne fik endnu en udvisning, men det lykkedes ikke for hjemmeholdet, at spille sig frem til afgørende situationer. Kort før periodepausen, blev der dømt Slashing mod Jannik Karvinen, men et solidt boksplay holdt gæsterne fra, at tilspille sig scoringsmuligheder. Mod periodens slutning, havde Nicklas Carlsen en kvalificeret afslutning, som Robin Rahm i Odenses mål tog sig af, som afslutning på en tempofyldt første periode.

Rødovre fik en skidt start på anden periode. Odense lagde et markant pres, og det blev ikke mindre, da Rasmus Heine fik to minutter for Hooking. Trods hårdt pres mod Rødovres mål, lykkedes det ikke gæsterne at få udlignet.

Odense fortsatte med at have overtaget, da Rødovre igen var blevet fuldtallige. Bedst som gæsterne pressede, slog Rødovre kontra, da Jonas Sass sendte pucken i mål, på Nicklas Schultz flotte pasning.

Fem minutter senere, blev det 3-0 da Anders Schultz forsøgte sig med et slagskud, som Morten Andreasen tyrede i mål. Umiddelbart efter scoringen, havde debutanten Eetu Vento et godt forsøg. Kort efter Morten Andreasens scoring, blev det 4-0 på Nicklas Carlsens slagskud som fik en præcis pasning fra Jonas Sass. Et minut senere blev det 5-0, da Philip Schultz spillede Andrey Chistyakov fri tæt foran gæsternes mål. Umiddelbart efter Rødovres femte scoring, havde Odenses keeper Robin Rahm fået nok, og han blev afløst af Andreas Lauridsen.

Tre minutter inden periodepausen, måtte Sebastian Bergholt to minutter i straffeboksen for Holding. Der skete ikke meget i Odenses powerplay, da gæsterne havde mistet noget af den aggressivitet, som blev vist fra starten af anden periode.

Rødovre kom bedst ud til tredje periode, hvor Andrey Chistyakov og Matthias Asperup lagde ud med gode forsøg. Fire minutter inde i perioden fik Odense to minutter i straffeboksen, og i det efterfølgende powerplay, øgede Steffen Klarskov til 6-0 på Jannik Karvinens pasning. Rødovre fortsatte med at presse, og gæsterne var tydeligt mærket af, at være kørt bagud med hele seks mål.

Trods flere gode forsøg af hjemmeholdet, blev der ikke scoret yderligere.

Gasper Kroselj viste flere klasse redninger i Rødovre målet, og holdt Odense fra, at komme på måltavlen. En god optakt for Kroselj, inden han tager med Slovenien til OL i Sydkorea.

Med sejren, har Rødovre nu 73 point, samme antal point som Frederikshavn White Hawks på Metal Ligaens tredje plads. Frederikshavn White Hawks kommer på besøg i Rødovre Skøjte Arena, fredag den 9. februar.

Rødovre Mighty Bulls spiller igen tirsdag den 6. februar kl. 19 ude mod SønderjyskE, som har vundet sine to sidste kampe, mod henholdsvis Hvidovre og Gentofte.