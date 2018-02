RMB vandt tæt opgør mod Herlev Eagles

Stefan Ridderwall fik et flot comeback, efter en længere skadespause. Foto: Ian Nielsen

Ishockey Med en 4-2 sejr over naboerne fra Herlev, er Mighty Bulls tæt på en top seks placering. Med tre kampe igen ligger RMB på en delt fjerdeplads sammen med Esbjerg Energy. Begge hold har 79 point, et point efter Frederikshavn på tredjepladsen. Rødovre møder netop Esbjerg på fredag i Esbjerg.

Af Flemming Haag

Grundspillet går ind i den afgørende face, og med fire kampe tilbage er der en tæt kamp om, at sikre sig en top seks placering. Rødovre Mighty Bulls modstander tirsdag aften Herlev Eagles, har fokus på det kommende Play-In, da de som næstsidst i Metal Ligaen, ikke er med i kampen om en top seks placering.

Stefan Ridderwall er efter en længere skadespause igen blevet klar, og stod i Rødovres mål, fra kampens start. Rødovre stillede op uden Mads Eller, Matthias Asperup og Rasmus Heine.

Inden aftenens kamp blev sat i gang, fik Sebastian Bergholt overrakt blomster af RMBs direktør Bjørn Sørensen, for sin kamp nummer 300 i den røde RMB-trøje.

Annonce

Rødovre lagde pres på fra start, og der var meget aktivitet foran gæsternes mål. Kampens første store mulighed fik Thomas Olsen, da hans forsøg i fri position blev afværget af Evan Mosher i Herlevs mål. Fem minutter inde i perioden, fik Philip Schultz to minutter for en Boarding, og det fik gæsterne længere frem på isen. Tættest på, var et forsøg på målrammen, men et disciplineret boksplay, forhindrede Herlev i at komme frem til flere kvalificerede afslutninger. Et minut efter at Rødovre igen var blevet fuldtallige, blev Ridderwall i Rødovres mål overrasket af et slagskud fra gæsternes Karl Beckman.

Umiddelbart efter scoringen, fik ”Tyrene” muligheden i powerplay, men uden resultat, da Evan Mosher præsterede flere gode aktioner i Herlevs mål. Rødovre var fortsat spilstyrende, men manglede den nødvendige kvalitet i afslutningerne.

Rødovre fik endnu en udvisning, da Jacob Böll fik 2 + 10 minutter for Checking to the Head. En lidt speciel situation opstod i forbindelse med udvisningen. Dommerne fandt ikke anledning til at fløjte, da tacklingen faldt, og spillet fortsatte. Ved spilstop talte dommerne sammen, og Jacob Böll fik efterfølgende nævnte straf. Rødovre spillede igen et sikkert boksplay, og fik igen lagt pres mod gæsternes mål da det igen blev fem mod fem. Umiddelbart inden første periodes udløb, slog Morten Andreasen resolut pucken i nettet til 1-1, på 200 kamps jubilaren Sebastian Bergholts pasning.

Det blev en livlig åbning på anden periode, med et massivt Rødovre pres. To minutter inde i perioden, sendte Jonas Sass en pasning skråt tilbage til Morten Andreasen, som ”hamrede” pucken i mål til 2-1. Lige efter scoringen måtte Anders Schultz tage plads i straffeboksen for en Slashing. Rødovre havde i boksplay de største scoringsmuligheder, blandt andet var Morten Andreasen tæt på sin tredje scoring. Da Anders Schultz straf var overstået, spillede Sebastian Bergholt med en dyb pasning Anders Schultz helt fri, og han sendte pucken sikkert i nettet til 3-1 fem minutter inde i anden periode.

Herefter overtog gæsterne initiativet, og der var meget trafik foran hjemmeholdets mål, og det resulterede i en reducering ved Herlevs Thomas Søndergaard efter otte minutter. Herlev fastholdt overtaget efter scoringen, kun afbrudt af enkelte Rødovre kontraer.

To minutter inden periodepausen opstod der lidt tumult foran Rødovres mål, og det resulterede i en udvisning for Roughing til Herlevs Dallas Maxwell og Rødovres Morten Andreasen. En anden periode, hvor Rødovre havde initiativet i starten af perioden, og gæsterne var spilstyrende i periodens sidste halvdel.

Rødovre kom godt ud til tredje periode, og første forsøg kom fra Jannik Karvinen. Tre minutter inde i perioden fik RMB endnu en mulighed i powerplay, og bedste mulighed opstod på Eetu Ventos slagskud, som Jonas Sass styrede tæt forbi mål. Efter fem minutter blev det 4-2, da Philip Schultz rykkede fri i højre side og lagde en præcis tværpasning til Nicklas Carlsen der sendte pucken i mål til 4-2.

Umiddelbart efter var det ved at gå galt for hjemmeholdet, da Dallas Maxwell fangede en Rødovrepasning ved blue line, og kom alene med Stefan Ridderwall, men Ridderwall præsterede endnu en stor redning.

Syv minutter inde i perioden, måtte Anders Schultz tage to minutter mere i straffeboksen, og det gav et overtag til gæsterne, men Ridderwall hev flere store redninger frem. Spillet vekslede til der var to minutter tilbage af tredje periode. Så tog Herlev en Time Out, og erstattede målmanden med en markspiller. Det udløste et pres mod Rødovres mål, men uden resultat.

En kamp, hvor Rødovre havde overvægt i spil og chancer, men Herlev var konstant farlige, men havde store problemer med, at overliste Stefan Ridderwall som fik et forrygende comeback, efter en længere skadespause.