RMB tabte i Sønderjylland

Nicklas Carlsen bragte Rødovre på 0-1 allerede efter 39 sekunders spil. Foto: Ian Nielsen

Ishockey Med 3-2 nederlaget til SønderjyskE blev kampen om en placering i top seks skærpet, da de nærmeste konkurrenter Odense og Esbjerg begge vandt deres kampe.

Af Flemming Haag

SønderjyskE har fyret cheftræner Dan Ceman, efter weekendens 2-7 nederlag til Esbjerg Energy. Klubbens sportschef Kim Lykkeskov træder til, og hjælper den nuværende assistenttræner Chris Straube.

Jagten på point er nu sat ind, efter de sidste dages turbulens, og vi er klar til de opgaver der venter. ”Tyrene skal tages ved hornene” for gæsterne er virkelig godt kørende i øjeblikket, fremgår det af SønderjyskEs hjemmeside.

Efter den overbevisende 6-0 sejr over Odense Bulldogs, kommer ”Tyrene” til Vojens med selvtillid, i jagten på en top seks placering.

Mighty Bulls må de kommende fire kampe, stille op uden Gasper Kroselj i målet, da han sammen med det slovenske ishockeylandshold er rejst til OL i Pyeongchang, Sydkorea. Unge William Rørth, starter kampen i Sønderjyske, i Rødovres mål.

Mighty Bulls fik er rigtig god start på kampen. Sekundviseren var ikke nået hele vejen rundt, før Nicklas Carlsen omsatte Morten Andreasens pasning i mål, og bragte ”Tyrene” foran. Seks minutter inde i perioden, fik Rødovre en mulighed i powerplay, men fik ikke udnyttet overtalssituationen.

Efter chokstarten, kom sønderjyderne bedre med, og første periode blev en jævnbyrdig forestilling.

Annonce

Hjemmeholdet afsluttede flittigst, fra begyndelsen af anden periode, uden at kunne overliste William Rørth i Rødovres mål. Efter fem minutter, fik SønderjyskE to minutter i straffeboksen, men Rødovre fik ikke udbytte af sit powerplay. Umiddelbart efter at Sønderjyske igen var blevet fuldtallige, blev det 1-1 på Tylor Fiddlers scoring. Med otte minutter tilbage af anden periode, fik ”Tyrene” sin tredje mulighed for i overtal, men igen uden resultat. En anden periode, hvor hjemmeholdet markerede sig, med de fleste afslutninger.

Tredje periode var netop sat i gang, da hjemmeholdet kom på 2-1, da Tylor Fiddler sendte pucken i mål med sin anden scoring. To minutter efter hjemmeholdets scoring, fik Rødovre for fjerde gang chancen i overtal, men igen uden resultat.

Otte minutter inde i perioden, fik Rødovre sin første udvisning, da Connor Hardowa fik to minutter for Delaying the game. Et minut senere, fik Hardowa selskab af Steffen Klarskov i straffeboksen, og ”Tyrene” måtte spille 3 mod 5 i et minut. Rødovre fik redet sig ud af undertalssituationen, men to minutter senere blev det 3-1 på mål af Martin Eskildsen, hvor der resterer syv minutter af tredje periode. Med to minutter tilbage, tager Rødovre en Timeout, og erstatter William Rørth med en markspiller. Da spillet igen blev sat i gang, fik Matthias Asperup to minutter for Slashing, og William Rørth kom tilbage i målet. Efter et minuts boksplay, fik Sebastian Bergholt reduceret til 2-3 da han sendte Morten Andreasens pasning i mål.

Et ærgerligt nederlag, efter den fine præstation mod Odense. Med nederlaget til SønderjyskE, blev kampen om en plads i top seks skærpet, da de nærmeste konkurrenter Odense og Esbjerg begge vandt deres kampe tirsdag aften over henholdsvis Frederikshavn og Herning.

Efter tirsdagens kampe, ligger Rødovre på femte pladsen med 73 point for 44 kampe, og Rødovres næste modstander Frederikshavn White Hawks ligger på tredje pladsen med 76 point for 45 kampe.

Rødovre Mighty Bulls møder Frederikshavn White Hawks på fredag den 9. februar kl. 19 i Rødovre Skøjte Arena.