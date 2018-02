RMB nedlagde tophold

Jonas Sass sikrede med sin scoring til 3-1 tre vigtige point til Mighty Bulls. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Med sejren over topholdet Herning Blue Fox, og Frederikshavns nederlag på 2-3 til Sønderjyske, så ligger Mighty Bulls på en aktuel tredjeplads, som giver fordel af hjemmebane i kvartfinaleserien. Med en sejr på tirsdag over Gentofte Stars, så slutter RMB på tredjepladsen efter grundspillet.

Af Flemming Haag

Der venter en svær kamp for ”Tyrene” mod Metal Ligaens tophold Herning Blue Fox. Rødovre har mest at spille for i dagens kamp, da Herning er sikker på, at slutte på Ligaens første plads efter grundspillet.

Rødovre tog et stort skridt mod fjerdepladsen i overtids sejren over Esbjerg Energy fredag aften. Et flot resultat, at et stærkt spillende RMB mandskab, i kampen om den vigtige fjerdeplads, som giver hjemmebanefordel i kvartfinale serien.

Rødovre stillede op til søndagens kamp uden Matthias Asperup, Patrick Flügge og Kevin Montgomery, som alle forventes, at være klar til kvartfinalerne.

Inden kampen, overrakte formand for Team Rødovre og borgmester Erik Nielsen, på vegne af Team Rødovre, kr. 75.000 til RMBs direktør Bjørn Sørensen for, at Rødovre have kvalificeret sig til kvartfinalen.

Michell Karvinen, som har fået sin ishockeyopdragelse i RSIK, blev hyllet og fik overrakt blomster af RSIKs formand Torben Bergholt for sin bronzemedalje, som hun vandt sammen med det finske damelandshold ved OL i Sydkorea.

Annonce

Det blev en livlig åbning på kampen, hvor spillet vekslede. ”Tyrene” fik efterhånden overtaget initiativet, og Connor Hardowa, Thomas Olsen og Morten Andreasen havde gode afslutninger, men Ari Ahonen i gæsternes mål var ikke til, at passerer.

Fem minutter inde i perioden, fik gæsterne to minutters straf, og RMB en god overtalsmulighed. Trods et godt powerplay, og flere gode afslutninger, lykkedes det ikke at passerer Ahonen. Midt i perioden blev der dømt Slashing mod Jonas Sass, og RMB måtte derfor spille to minutter i undertal. Det var ikke til at se, at Herning spillede powerplay, da Rødovre fik presset spillet op i Hernings forsvars zone.

Da hjemmeholdet igen blev fuldtallige blev der lagt et massivt pres mod Hernings mål, hvor Thomas Olsen og Morten Andreasen var meget tæt på en scoring. Rødovres pres gav resultat, da Philip Schultz førte pucken ind i Hernings zone, og efter et par elegante driblinger, sendte han en pasning til Sebastian Bergholdt, som slog pucken i nettet, og ”Tyrene” kunne gå til pause med en fortjent 1-0 føring.

En storspillende Stefan Ridderwall holdt ”nullet” i anden periode.

Det var et anderledes motiveret Herning mandskab der kom på isen anden periode, og fik lagt pres mod Rødovres mål fra start. Rødovre fik etableret enkelte angreb, men fik ikke sat Ari Ahonen i Hernings mål, på de store prøver.

Syv minutter inde i perioden, fik Rasmus Heine to minutter for Cross-Checking, og Herning fortsatte med at presse i et fint powerplay. Gæsterne fik afsluttet flittigt og kun klasseredninger af Stefan Ridderwall forhindrede gæsterne i at få udlignet.

Da Rødovre igen blev fuldtallige, fortsatte Herning med at lægge et massivt pres, og Rødovre havde svært ved, at få spillet pucken ud af egen zone. Fem minutter inden pausen, fik Herning to minutter, og ”Tyrene” en tiltrængt mulighed i overtalsspil. Nærmeste forsøg i powerplay havde Anders Schultz, hvis forsøg ramte målrammen. En anden anden periode, der blev domineret af Herning, hvor storspil af Stefan Ridderwall, der præsterede flere klasseredninger, forhindrede gæsterne i at komme frem til den udlignende scoring.

RMB fandt rytmen igen i tredje periode.

Rødovre kom bedre ud til tredje periode, hvor Jonas Sass og Philip Schultz havde gode forsøg. To minutter inde i perioden blev der dømt Slashing mod Andrey Chistyakov, og gæsterne fik bygget et godt powerplay op, men en disciplineret defensiv og en sikker Ridderwall i målet hold Herning fra scoring. Fem minutter senere, opstod der en speciel situation, da RMB fik en dobbelt udvisning. Anders Schultz for Slashing og Philip Schultz for Tripping, begge udvisninger tilhørende den lette kategori af slagsen. ”Tyrene” som har vist sikkert boksplay, skulle nu spille 3 mod 5. Efter godt et minuts powerplay, fik Hernings Christian Silfver udlignet på et slagskud, hvorefter Rødovre skulle spille fire mod fem i endnu et minut.

Kort efter at ”Tyrene” igen var fuldtallige, tog storspillende Morten Andreasen sagen i egen hånd. Førte pucken ind i Hernings zone, fik afsluttet og efterfølgende slog riposten fra Ari Ahonen redning i nettet til 2-1, hvor der resterede ni minutter af tredje periode.

Der var fortsat tempo på mod kampens slutning, og intensitet i nærkampene, og begge mandskaber afsluttede flittigt. Fem minutter før slutfløjt, førte Anders Schultz pucken frem i højre side, og han fandt Jonas Sass inde foran mål, og han kvitterede med, at scorer til slutstillingen 3-1. Endnu en vigtig sejr, og tre værdifulde point. Med en sejr over Gentofte Stars på tirsdag, så er ”Tyrene” sikker på slutte på grundspillets tredjeplads.

Rødovre Mighty Bulls spiller igen, tirsdag den 27. februar kl. 20:30 mod Gentofte Stars i Rødovre Skøjte Arena, hvor der er gratis adgang.