debat Jan Petersen spørger i et læserbrev, her i avisen, hvor han finder postkassen ved Rødovre Centrum.

Af Mette Morsing, distriktschef hos PostNord

På grund af ombygning foran Rødovre Centrum var vi nødt til at flytte postkassen. Det betød derfor, at den var taget midlertidigt ned i to dage.

Postkassen er nu oppe igen og kan benyttes fra den nye placering ved Indgang R, som er tæt på den tidligere. I Rødovre Centrum ligger der i øvrigt hele tre posthuse hos hhv. føtex, Humørshoppen og Centrum Reparation, hvorfra det er muligt at sende sin post – hos føtex tager de endda imod post helt frem til klokken 21.