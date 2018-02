Plejehjem sendt på kur – nytårskur

De fyldte godt op i Viften de mange plejehjemsbeboere og deres pårørende, da der var nytårskoncert med Rødovre Concert Band. Foto: Privat

nytårskur Det kræver to busture og en masse festligt tøj, når byens plejehjem rykker til koncert og nytårskur, for der må gerne ske lidt ud over det sædvanlige, som beboerne siger på Engskrænten.

Af André Bentsen

Alle havde taget deres stiveste puds på, da Engskrænten forleden inviterede byens øvrige plejehjem på nytårskur med fantastisk klassisk koncert i kulturhuset. Bagefter stod den på champagne i huset ved foden af Damhusengen.

”Vi ville gerne holde det lidt lokalt, så vi spurgte Rødovre Concert Band, der jo er blandt de bedste i Europa, om de ikke ville spille en privat koncert for os. De kunne bruge det som generalprøve på en ny vigtig turné, så de gav den hele armen og alle var vildt begejstrede,” fortæller forstander på Plejehjem Engskrænten, Kate Dybdal Gjerstrup.

Selvom koncerten kun varede et par timer, var oplevelsen noget, som der er blevet snakket om lige siden.

”Alle har gået og talt om det. Det var tydeligt, orkesteret havde øvet sig på at give en oplevelse med kendt musik og der var sågar beboere, der ville op og takke musikerne personligt. Vi har levet højt på koncerten lige siden,” fortæller Kate Dybdal Gjerstrup.

På Broparken Plejehjem havde de ansatte taget optageudstyr med, så de virtuelle briller snart kan gengive koncertoplevelsen for beboerne igen og igen.

For Kate Dybdal Gjerstrup, er det dog ikke så meget minderne, der driver værket.

”Jeg tror på, man skal tilbydes noget, der giver beboerne noget mentalt. En mulighed for at opleve noget, der er anderledes. Det er afgørende, at vi, som mennesker, har gode oplevelser at være sammen om og noget vi efterfølgende kan tale om. Sådan var det med nytårskuren,” understreger hun.

Det kan Bente Hansen, der bor med sin mand på Engskrænten, godt skrive under på.

”Jeg er med på den værste. Jeg kan godt lide at komme ud og opleve ting. Jeg bor her med min mand, der er dement. Han er lige så glad for udflugter og koncerter, som jeg er. Vi har været i Viften mange gange før, så det var en sjov tur, vi kunne være sammen om,” siger Bente Hansen.

”Det er så skønt at få et afbræk i hverdagen og komme ud og opleve noget andet, end det at være her. Det er et godt sted at være, men det er godt bare at komme ud og opleve noget. For mig er koncerter, det rigtige,” siger Bente Hansen.