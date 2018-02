Philip Schultz leverede en god indsats mod Hvidovre

Philip Schultz udlignede til 1-1 med en sikker scoring. Foto: Ian Nielsen

Ishockey Med en udvisning og en scoring i første periode, satte Philip Schultz sig selv i fokus i kampen mod Hvidovre.

Af Flemming Haag

I en tæt og tempofyldt kamp mod naboerne fra Hvidovre, spillede Philip Schultz en stor kamp, med mange gode aktioner, en scoring og flere gode afslutninger.

Om kampen mod Hvidovre, siger Philip Schultz.

”Vi kommer lidt skidt fra start, så må vi hanke lidt op i os selv, og ja, så får jeg pucken i fri position og så sætter jeg den heldigvis ind. Vi havde en anden stemning på holdet i dag, end vi havde i kampen mod Frederikshavn. Vi blev enige om inden kampen, at nu skal vi stå sammen og så spille tres minutter, og det syntes jeg vi gjorde i dag, selvom vi fik en skidt start. Vi siger vi til os selv at vi skal fortsætte, og så spiller vi kampen færdig med stor energi”.

Om powerplay situationerne siger Nicklas Schultz. ”Nogle gange scorer man ikke i fem mod tre, og andre gange så scorer man hver gang, og i dag var det ikke vores dag, men det er hvad der sker. Jeg syntes vi træner fint i powerplay, men det kommer an på hvordan dagen er om man får scoret, siger Schultz og fortsætter.

”Vi er blevet enige om, at vi skal i top seks, men selvfølgelig er drømmescenariet en plads i top fire, men først og fremmest skal vi i top seks, det er det vi går efter”.