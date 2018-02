Nyt touch over din lokale Matas forretning

Butikken fortsætter, som nævnt, med samme personale og åbningstider. I forbindelse med lanceringen åbner The Touch også en ny kundeklub. Foto: Red.

ny butik Din lokale Matas bliver til The Touch og giver samtidig en helt ny oplevelse med flere flotte nye afdelinger, men stadig med kendte ansigter.

Af André Bentsen

Det er erfarne butiksfolk, der står bag lanceringen af The Touch i Rødovre Centrum og der vil være endnu flere velkendte ansigter i den tidligere Matas-butik. Med The Touch fastholder man nemlig de gamle dyder, men går samtidig nye veje.

”The Touch er kommet til verden, fordi vi vil være mere for vores kunder. Vi har mange årtiers erfaring og gode relationer til kunderne i lokalområdet. Det bygger vi videre på samtidig med, at tiden er inde til noget nyt. Derfor bliver vi til The Touch,” siger Jan Kithler fra The Touch-

butikkerne, som desuden findes på Frederiksberg og i Haslev.

Nyskabelsen kommer først og fremmest til at bestå af et oplevelsesunivers, hvor der vil være flere arrangementer, demonstrationer og tilbud eksempelvis om at få lagt makeup eller en ansigtsbehandling.

Gamle dyder

Som folkene bag siger, skal det være en god oplevelse at komme i butikken i Rødovre.

Og den slags handler selvfølgelig også om gammeldags dyder som service, viden, erfaring og ikke mindst til at lytte lidt mere til kunden og lidt mindre til fastlagte salgskoncepter.

”Vi skal have tid til kunderne. Det er en af grundene til, vi synes, der er brug for The Touch. I dag skal butikkerne kunne bevise deres berettigelse. Det gør vi kun, hvis vi giver kunderne en god oplevelse hver gang,” siger Jan Kithler, der understreger, at butikken stadig er klar med gode tilbud.

Navnet The Touch blev valgt, fordi butikken skal give kunderne et touch af velvære, skønhed, helse og alle de kvaliteter, som butikken allerede er kendt for. Kombineret med det personlige touch, man får i en lille kvalitets-kæde.