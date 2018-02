Nye virksomheder trækker liv med sig

Flere virksomheder åbner Nye virksomheder skaber nyt liv i form af foreninger og muligheder. I Rødovre åbnede der sidste år lidt flere virksomheder end i resten af landet, men da de fleste åbnede i Rødovre Centrum, skal man ikke glæde sig for meget, mener Venstre.

Af André Bentsen

Der er mange driftige mennesker i Rødovre, og derfor skød mange nye virksomheder op i 2017. Faktisk var antallet af nye virksomheder lidt større end landsgennemsnittet, da der i Rødovre åbnede 12,9 nye virksomheder per 1.000 indbyggere over 18 år.

Netop måden at udregne tallene på får Venstre til at sætte dem i et roligt relief.

Annonce

”Når vi kan se, at vi kun ligger på landsgennemsnittet, skyldes det, at vi har en stor vækst i befolkningstallet i disse år. Og at antallet af erhvervslokaler kun i mindre omfang følger med den generelle udvikling,” siger Claus Gisselmann Olsen (V).

På landsplan var det tilsvarende antal nye virksomheder 12,7. Det viser tal fra CVR og Danmarks Statistik, som regnskabsprogrammet Dinero har trukket og behandlet.

”Man må bare have stor respekt for de mennesker, der kaster sig ud i iværksætterlivet. Det har jeg i hvert fald. For mange mennesker er det en stor drøm at gå iværksættervejen, men det er også en usikker vej, hvor man vinker farvel til fornuftige arbejdstider, sikker løn, pensionsordning, frokostordning og kolleger,” siger serieiværksætter Martin Thorborg, som er adm. direktør i Dinero.

Nye virksomheder er et sundhedstegn

Martin Thorborg er medstifter af Dinero, hvor han i dag er adm. direktør. For ham er det et sundhedstegn, når der opstår nye virksomheder.

”Når der opstår nye virksomheder, foreninger og andre gode initiativer, der skaber liv og aktivitet i lokalsamfundet, er det for mig en indikator på, at der er nogle driftige kvinder og mænd, som vil det bedste for deres lokalsamfund. De har lyst til at investere energi, tid og penge, fordi de tror på området og på de mennesker, der bor der. Derfor kan jeg også kun opfordre til, at man bakker området og de mennesker, der bor der op. Derfor kan jeg også kun opfordre til, at man bakker dem op,” siger Martin Thorborg.

Den store gevinst skal man dog ikke regne med at høste i Rødovre, hvor det især er i centeret, at virksomheder åbner dørene for første gang. Til gengæld har det ifølge Venstre en anden positiv effekt.

”Når der i Rødovre er åbnet nye virksomheder skyldes det selvfølgelig for en stor dels vedkommende, at Rødovre Centrum har udvidet. Og det skal vi være glade for i Rødovre. Rødovre Centrum er et fyrtårn for Rødovre, der gør at folk udenfor kommunen får øjnene op for Rødovre og er dermed en Dynamo der hjælper til med at få folk til at arbejde eller bosætte sig i kommunen,” understreger Claus Gisselmann Olsen.

”Men det er vigtigt at vi stadig har mange forskellige muligheder i Rødovre. Så de mennesker der ønsker at bo tæt på deres arbejde har mulighed for indrettet sin hverdag som de ønsker,” tilføjer han.