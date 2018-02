Ny børneinstitution opkaldt efter Espelunden

Ny børneinstitution i IrmaByen opkaldes efter de grønne omgivelser i Espelunden. Foto: Arkiv

Navngivning Det er efterhånden nogle år siden, at Rødovre havde en skole, der hed Espelunden, men nu kommer der en børneinstitution, der hylder de grønne omgivelser i den ende af byen, når Børnehuset Espelunden åbner i IrmaByen.

Af André Bentsen

Arbejdet med den nye daginstitution ved Irma-byen skrider planmæssigt frem. Ja faktisk er både håndværkere og politikere så langt fremme i skoene, at de allerede er klar med et nyt navn til den store institution, selvom indvielsen først finder sted om et års tid

”Det nye dagtilbud kommer til at hedde Børnehuset Espelunden,” afslører formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen (A).

”Navnet er valgt på baggrund af institutionens geografiske beliggenhed og placering i grønne omgivelser,” forklarer han.

Skal kunne udtales

Det kan være en individuel ting, hvad man synes om det nye navn, og udvalgsformanden tror måske, det betyder noget helt forskelligt for voksne og børn.

”Min fornemmelse er, at navnet for nogle er vigtigt, mens andre er fuldstændig ligeglade. For dem, hvor det er vigtigt, er det noget med tilhørsforhold, tryghed og gode oplevelser. Og for børnene, dem der altså kan tale, må navnet desuden gerne være til at udtale og huske,” mener Flemming Lunde Østergaard Hansen.