Nitten kampe uden sejr

Trods 31 scoringer stod Freja Hammer en god kamp, i Rødovres mål. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovres håndbolddamer i 1. division tabte 20-31 til TMS Ringsted i en kamp, hvor begge hold spillede med en høj fejlprocent, der lå langt fra 1. divisions niveau.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer, havde lørdag eftermiddag besøg af TMS Ringsted, som inden dagens kamp ligger på 9. pladsen, en placering over de to pladser, hvor der skal spilles kvalifikation om endnu en sæson i 1. division. I de to holds første møde i Ringsted, blev det til en sejr på 25-17 til dagens gæster.

Med otte kampe tilbage, og tolv point op til den 11. plads der giver adgang til kvalifikationsspil, må Rødovre nok erkende, at det efter en sæson i 1. division, bliver 2. divisions håndbold i den kommende sæson.

Det blev en lige åbning på kampen, hvor de to hold fulgtes ad til stillingen 6-7 midt i halvlegen. Line Kejser lagde fint ud med hjemmeholdets to første scoringer, og unge Katrine Clasen fulgte op med udligning til 4-4 og en reducering til 6-7. Så fulgte der ti minutter, hvor hjemmeholdet præsterede en lang række tekniske fejl og afslutninger af svingende kvalitet, en periode, hvor gæsterne kom foran 6-13.

Med to scoringer af Katarina Juul Hansen og et enkelt mål af Katrine Clasen og Emilie Tautoft blev det 10-16 med to minutter til pausen. Gæsterne lukkede første halvleg med endnu en scoring, og kunne gå til pause med en føring på 10-17, og det hold, som leverede de færreste fejl i første halvleg.

Rødovre lagde bedst ud i anden halvleg, og fik reduceret gæsternes syv måls føring ved pausen til 17-19, ti minutter inde i anden halvleg, og havde muligheden for, at slå til. Så begyndte hjemmeholdet igen, at spille med en høj fejlprocent og havde svært ved, at tilspille sig de helt store chancer. Fra 17-19 blev det 17-23 inden Line Kejser, med sin tredje scoring fik reduceret til 18-23. Ti minutter senere fik Anna Stensbøl reduceret til 19-29 og fire minutter før slutfløjt fik Katarina Juul Hansen scoret til 20-30 inden gæsternes, og kampens mest i øjenfaldne spiller Emma Navne, lukkede kampen med sin syvende scoring til slutresultatet 20-31.

En håndboldkamp som var langt fra 1. divisions niveau. Der blev til tider spillet i for højt tempo, hurtigere end kundskaberne rakte til og fejlene væltede ind i opgøret. En kamp med en høj fejlprocent, hvor det hold med færreste fejl sikrede sig to point.

Rødovre spiller igen, torsdag den 22. februar kl. 19:30 ude mod Lyngby HK