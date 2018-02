Nederlag til RHs håndbolddamer i bundopgør

Håndbold: 1. Division damer: Rødovre HK - Horsens HE. Emilie Bergstein Tautoft

Rødovres håndbolddamer måtte skuffende forlade Lyngby Hallen med endnu et nederlag. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Det lykkedes ikke for RHs håndbolddamer, at vinde sæsonens første sejr i udekampen mod 1. divisions nummer 13 og næstsidst Lyngby HK.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer har efter 19 kampe, endnu deres første sejr til gode i indeværende sæson, i damernes 1. division. Muligheden for en sejr, var tilstede i udekampen torsdag aften mod rækkens nummer næstsidst Lyngby HK. I de to klubbers første møde endte det 23-23, et resultat, som sikrede det eneste point, som Rødovre har tilspillet sig i denne sæson.

Rødovre stod for kampens første scoring, ved Simone Dillon. Efter seks minutter udlignede Katrine Clasen til 2-2 og Anne Jagd Vad fik reduceret til 4-3 hvor der var spillet ti minutter. Med endnu en scoring af Anne Jagd Vad blev det 7-4 og Simone Dillon og Line kejser fik reduceret til 7-6. Med to scoringer mere af Line Kejser blev det 8-7 og 9-8, inden Katrine Clasen fik udlignet til 9-9 fem minutter inden pausen. Hjemmeholdet fik skabt afstand, og kom foran 13-9 inden Anna Stensbøl, fik reduceret til pausestillingen 13-10.

Anne Jagd Vad reducerede på straffekast til 13-11 med anden halvlegs første scoring. Simone Dillon til 14-12 og med sin fjerde scoring, reducerede Anne Jagd Vad til 16-13, ti minutter inde i anden halvleg. Simone Dillon fik med sin fjerde scoring, reduceret til 17-14. Det blev 20-14 inden Anne Jagd Vad og Rebekka Sejdenfaden med hver en scoring, fik reduceret til 20-16 hvor der resterede ti minutter af kampen. Rødovres sidste scoringer, stod Katrine Clasen og Katarina Juul Hansen for, da de fik reduceret til henholdsvis 22-17 og 22-18 fem minutter inden slutfløjt. Med endnu to scoringer af hjemmeholdet sluttede det 24-18, og Rødovre har fortsat deres første sejr til gode.

Med nederlaget er det nu helt sikkert, at Rødovres håndbolddamer skal spille 2. divisions håndbold i den kommende sæson, og meget tyder på, at Lyngby HK følger med ned i 2. division.

Rødovre HK spiller sin næste kamp hjemme mod Bjerringbro FH, søndag den 4. marts kl. 15 i Rødovre Stadionhal.