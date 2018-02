Morten Andreasen: ”Vi har været et rigtigt godt ishockeyhold over en hel sæson”

Rødovres Mighty Bulls kaptajen Morten Andreasen, har ingen ønskemodstander i kvartfinalen. Foto: Ian Nielsen

Ishockey ”Det er fuldstændigt umuligt at spå om hvem vi skal møde i kvartfinalen. Den spekulation tager vi når play in er overstået”, siger Morten Andreasen, der ikke har en ønskemodstander.

Af Flemming Haag

Mighty Bulls sluttede på Metal Ligaens tredjeplads efter grundspillet, om den placering siger Morten Andreasen, som har fundet storformen op til slutspillet.

”Det er dejligt. Det viser bare, at vi har været et rigtigt godt ishockeyhold over en hel sæson, og spillet rigtig god ishockey. Vi har spillet som et hold og har stået sammen, ellers når man ikke den position i Ligaen, i så tæt en Liga, som vi har spillet i år med så mange kampe. Jeg syntes det er en kæmpe stor bedrift, og det kan vi kun være stolte af, også selvom vi lægger det til side, så er det jo sådan set fuldstændig ligegyldigt. Nu er vi i slutspillet og der skal vi nå langt, og det skal vi se frem mod nu allerede nu”, siger Morten Andreasen og fortsætter.

”Jeg syntes generelt, at vi har været stærke over tres minutter i løbet af sæsonen, og det er det der skal til. De udfald vi har haft, er sket tidligere, men jeg syntes generelt, at vi har været stærke i tredje periode over hele sæsonen. Nu har fået bedre intensitet i spillet, og det er klart en fremgang, og noget vi skal tage med”.

Har du en ønskemodstander i kvartfinalen?

”Jeg har ingen ønskemodstander, og der er ingen grund til at spekulerer over det nu. Jeg har ingen anelse om hvem det kan blive, det kommer an på hvem Herning og Aalborg vælger, og hvem der går videre fra play in, så det er fuldstændig umuligt at spå om nu. Den spekulation tager vi når play in er overstået”, slutter Rødovres kaptajn Morten Andreasen.