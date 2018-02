Kvinder med Kant Ovenstående sætning florerer på de sociale medier som en form for mantra til folk, der gerne vil i god form, tabe sig eller ændre livsstil.

Af Trine Schierning

Det bliver sagt som værende den helt naturlige løsning på et vægtproblem. ”Jeg skal bare lukke munden og lette røven”… Ja, jeg har sågar hørt om folk, der har fået det at vide fra andre. Andre mennesker, der har sagt: ”Skal du ikke bare lukke munden og lette røven?”

Jeg bliver lige forarget hver gang, jeg hører det. Det er virkelig en sætning, der bringer en ild op i mig. Dels en ild fordi jeg bliver rimelig vred over den nedladende tone i sætningen, men også til dels en ild, som brænder for at ændre opfattelsen af vægttab og en sund livsstil.

Annonce

For nej! Man skal og kan ikke bare lukke munden og lette røven. Hvis det var ”så nemt”, så var der vel næppe overvægtige mennesker? Eller lad mig korrigere. Så var der næppe mennesker, som er overvægtige mod deres ønske og vilje?

For ved I hvad? Det er der faktisk mange, der er. Der findes diverse forskning og studier omkring det, og der findes mange kloge hoveder derude, der kan forklare selve videnskaben bedre end mig. Jeg kan blot være her som et talerør og et opråb til at forsøge at få den brede befolkning (okay, Rødovres befolkning, you know what I mean) til at forstå at, der er så meget mere til et vægttab end bare at ”tage sig sammen”.

Når jeg hører folk omtale vægttab og livsstilsændringer på denne måde, bliver jeg altid lidt træt. Jeg får det sådan lidt som om, at jeg er i en form for drømmeverden, hvor virkeligheden ikke er gået op for folk. Jeg får lyst til at ruske dem og spørge, om de også tror på, at jorden er flad? Eller om de tror på julemanden, tandfeen, enhjørninger eller alfer? I min verden er fænomenet ”luk munden og let røven” faktisk at sidestille med imaginære figurer såsom førnævnte – det er ikke virkeligt! Det er ikke noget, der findes, eller som man kan bruge i den virkelige verden, som vi rent faktisk lever i.

Jeg ville ønske, at der var en udbredt forståelse for, at vægttab og livsstilsændringer er svært. Jeg ville ønske, at der var en forståelse for, at ordet ”bare” ikke rigtig passer ind i sætninger omkring dette. Hvis det var ”bare” var nemt at tabe sig, så ville folk nok ”bare” gøre det, i stedet for at bruge mange år og penge på den ene kur efter den anden.

At tabe sig kræver at man ændrer sine vaner – og det er svært! Det ved vi jo alle sammen godt. Prøv at tænke på en gammel, indgroet vane, som du selv har. Når du kommer i tanke om den, så prøv at forestille dig at skulle ændre eller slippe helt af med den. Svært, ikk’?

Sådan er det også med vægttab. Når vi skal ændre vores kostvaner og aktivitetsniveau er det store parametre i livet, som vi skal ændre på. Det tager tid, og det kan være svært.

Og jeg synes, det er så synd og trist, at der ikke er en større forståelse for det i vores samfund. Tykke mennesker skal bare tage sig sammen. De skal lukke munden og lette røven. Det er altså desværre ofte det indtryk jeg får fra samfundet, fra omverden, fra de sociale medier og fra almindelige medier.

Og udover at jeg bliver træt og føler, jeg lever i en form for middelalder – sådan rent snæversynsmæssigt – så får jeg også bare lyst til at spørge alle: er tyk virkelig så slemt? Er det virkelig det værste, vi kan være?

Det synes jeg ikke!