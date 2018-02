Lærling ramt af konkurs

HAR DU EN LÆREPLADS TIL JANNICK? Da hans læreplads blev ramt af en konkurs leder Jannick Vejen nu desperat efter et nyt sted at blive uddannet til tømrer. Foto: Brian Poulsen

Det Lokale Lærlingeløfte Lykken var gjort, da Jannick Vejen for et år siden kom i lære som tømrer hos Trøjgaard Møller i Allerød, men forleden brast drømmen. Firmaet gik konkurs og nu står Jannick som tusindvis andre lærlinge og mangler en praktikplads. Til gengæld betaler skolen 60 procent af hans løn.

Af André Bentsen

Han kan skære smig og alle de andre vigtige ting, men han har ikke længere et sted at gøre det.

Jannick Vejens arbejdsplads er gået konkurs, og for den kun 18-årige tømrerlærling er det lidt af en personlig katastrofe.

”Jeg har sagt mig lidt dyrt i nogle ting, fordi jeg jo var så heldig at få kontrakt på hele forløbet. Nu har jeg nogle regninger, der er svære at betale, men det værste er, at jeg ikke har en arbejdsplads, hvor jeg kan gøre min uddannelse færdig,” siger den fingernemme unge mand.

Vi møder ham i Rødovre, hvor han er ude for at købe nyt arbejdstøj. Livet går nemlig videre og ligesom 100 andre fra NEXT på Tæbyvej, der mangler en praktikplads, må Jannick skærpe evnerne i skolens eget værksted.

”Men det er slet ikke det samme. Nogle gange kunne jeg nå at knokle så meget på én dag på arbejdsmarkedet, som man gør på en uge på skolen. Man lærer ganske enkelt meget mere af at være på en rigtig arbejdsplads med rigtige og dygtige kollegaer,” understreger Jannick Vejen, der er født og opvokset i Rødovre.

Hans tidligere virksomhed lå i Allerød, så han er ikke bange for at køre langt efter sit arbejde.

”Nej slet ikke. Jeg vil så gerne. Jeg har altid drømt om at blive tømrer, så må man også være villig til at rykke sig efter drømmen,” siger Jannick Vejen.

Han er halvvejs igennem sin uddannelse og skal efter planen tilbage på skolebænken den 3. april.

Man skal være stolt af det man laver

Det ville måske få de fleste til at læne sig tilbage og vente med at finde en læreplads til efter skoleforløbet, men ikke Jannick.

”Jeg vil hellere ud i et firma og få erfaring og lære noget. Jeg vil færdiggøre min uddannelse på den bedst mulige måde, og det er altså på en arbejdsplads, og så kan man sige, at jeg er et tilbud der er for godt at sige nej til, da skolen betaler 60 procent af min løn på grund af konkursen,” afslører Jannick Vejen, der ikke har svært ved at sætte ord på, hvorfor tømrerarbejdet er hans drøm.

”Jeg kan godt lide at lave noget og bruge mine hænder og min krop og skabe noget. Det er fedt at se de færdige ting, som man har bygget på. Man bliver stolt indeni og for mig handler det meget om, at det ikke kunne . Det er ikke kun kunden, der skal være glad. Man skal også selv være glad ved det man har lavet,” siger han og fortsætter som om han allerede var i gang med sin næste jobsamtale:

”Som person er jeg altid glad og energisk og så er jeg god til at tage ansvar for de ting jeg laver. En svend skal kunne stole på, at det man laver er rigtigt. Skal jeg sætte spær på et hus, og han spørger om den sidder rigtigt, nytter det ikke noget jeg siger ja, hvis jeg er i tvivl. Det er jeg heldigvis heller aldrig.”

Sidder du på værkstedet eller i bilen og læser denne historie om lærlingen, der blev ramt af en konkurs, så overvej lige en gang om du kan hjælpe ham eller en af de mange andre ivrige unge fra Tæbyvej. Som Jannick siger:

”Det er ikke vigtigt for mig om det er en virksomhed, der beskæftiger sig mest med nybyg eller laver service. Det er vigtigt for mig, at jeg kan lære noget og være glad mens jeg er der. Følelsen af at vågne op hver morgen og lave noget, der kan bruges til noget og som gør en forskel for folk. Tit kommer kunden og ser, hvordan det står til. Der forklarer man, hvordan man bygger det. Så bliver de glade. Det er noget af det fedeste. Det handler om at aflevere et godt materiale.”