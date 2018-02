Kom til gratis unik musikfestival

Der bliver øvet på livet løs i disse dage hos Musik Unik der den 4. marts er med i en kæmpe gratis musikfestival i DR Koncerthuset. Foto: Ian Nielsen

musik unik Når DR Koncerthuset inviterer til gratis koncertdag den 4. marts bliver det med lokal deltagelse fra det lokale initiativ, MusikUnik.

Af André Bentsen

Musik spillet af børn og unge er i højsædet, når Orkesterfestivalen blandt andet inviterer til koncert med MusikUnik fra Rødovre.

Det sker i DR Koncerthuset til en gratis koncertdag søndag 4. marts fra klokken 11 til 19.

Orkesterfestivalen er en stor, årlig koncertdag med orkestermusik for alle aldre arrangeret af organisationen Musik & Ungdom. Her spiller store ungdomssymfoniorkestre på op til 80 musikere såvel som harmoniorkestre, strygerensembler og kor fra musikskoler landet over. I alt deltager over 25 orkestre og mere end 1.000 musikere, blandt andet de lokale talenter, der har set frem til dagen længe.

”Koncerten den 4. er et rigtig godt sted at vise sig frem. Her er et stort udvalg af ungdomsorkestre og et bredt udvalg af genrer. At vide, at der er mange andre unge der også spiller klassisk musik og måske drømme om at komme til at spille sammen med et stort symfoniorkester eller bigband,” siger den lokale frontfigur for MusikUnik, Peter Bindeslev.

Han er ikke i tvivl om, at det giver nogle ekstra toner i børnenes hverdag, at de skifter øvelokalerne på Hendriksholm Skole ud med den store scene i København.

”Det er noget særligt at spille på den store scene med mange tilhørere. Det gør en speciel og man vokser med opgaven. DR er jo en kulturinstitution i sig selv, som eleverne dagligt møder. Det er måske ikke DRs symfoniorkester der står først for, men X-faktor og Voice Junior handler jo også om musik og fordybelse. Selvom det også er fedt at spille for vennerne på skolerne, er det jo noget helt særligt at komme til at spille steder som DR og Tivoli,” påpeger Peter Bindeslev.

Der er gratis adgang hele dagen med fire nye koncerter i timen på fire forskellige scener i DR Koncerthuset. Som gæst kan du gå til og fra koncerterne, om du så vil blive hele dagen eller bare lytte i fem minutter.

Leg og prøv dig frem i klassisk musik

I festival-foyeren er der fuld knald på de musikalske aktiviteter, hvor alle kan være med: Du kan hygge, tegne og tanke op i loungen, klæde dig ud og dirigere som Harry Potter, få taget instrument-selfie eller prøve rigtige orkesterinstrumenter som trompeter, violiner eller valdhorn hos musiklærerne. Eller også kan du bare tage forbi og høre Rødovres egne musikere.

Annonce

Styrker kompetencer

MusikUnik er et gratis musikalsk tilbud til børn og unge i Rødovre Kommune og bygger blandt andet på tankerne bag El Sistema. Idéen er, at eleverne gennem arbejdet og oplevelserne med musikken, får styrket deres sociale kompetencer, løftet deres selvværd, forbedret deres motorik og evnen til at koncentrere sig. ”Orkesteret startede for fem år siden og vi er i dag 40 elever helt fra 2. klasse til 2. g. Til koncerter og en del af prøverne bakkes orkestret op af voksne mentorer fra Rødovre Concertband som musikalsk og socialt støtter op om eleverne. Ligesom dirigenten er Jørgen ’Misser’ Jensen, som til daglig også dirigerer Rødovre Concertband,” forklarer Peter Bindeslev.

Han er ikke i tvivl om, hvorfor MusikUnik er blevet sådan en succes i Rødovre.

”MusikUnik er en god idé, fordi det giver en stor gruppe børn og unge et indhold I hverdagen udover skolen. Gennem arbejdet med musikken lærer de om samarbejde og de knytter venskaber på tværs af skoler, klasser og årgange. De skulle gerne blive bedre til at koncentrere sig, hvilket forhåbentlig smitter af på arbejdet i skolerne, det at beherske et instrument har også nogle gavnlige effekter på så forskellige områder som sprog, matematik og motorik,” siger han og tilføjer:

”Hvis man på et tidligt tidspunkt lærer at fordybe sig i ens instrument og også få sammenspillet til at fungere bedst muligt, er dette nemt at overføre til fordybelse i emner i skolearbejdet og uddannelse.”