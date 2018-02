Jonas Sass 200 kampe for Mighty Bulls

Jonas Sass scorede til 2-0 i sin jubilæumskamp nummer 200 for Mighty Bulls, mod Odense Bulldogs. Foto: Ina Nielsen

Ishockey Med en scoring og en god indsats i øvrigt, fejrede Jonas Sass sin jubilæumskamp nummer 200 i 6-0 sejren over Odense Bulldogs, i overværelse af 2645 tilskuer.

Af Flemming Haag

Det var dejligt med en scoring i min jubilæumskamp siger Jonas Sass. Det har taget fem år, at nå de 200 kampe, så det begynder at blive til nogle kampe.

Det var en dejlig kamp i dag, det var en fed kulisse, det var helt vanvittigt. Jeg fik gåsehud, da jeg kom på isen med så mange tilskuer, det var fedt, det har jeg savnet lidt i den sæson her.

At der er så mange tilskuer når jeg spiller min jubilæumskamp nummer 200, så kan jeg ikke ønske mig en bedre kulisse. At jeg så får scoret, og alt gik min og Rødovres vej i dag, så kan man ikke ønske sig mere.

Vi begynder at vise play off form, vi går ikke ned på noget tidspunkt, vi fortsætter selvom det står 3-0, en stor kudu til os selv.

Jonas Sass mener ikke, at en placering i top seks er sikker. Der er syv kampe tilbage, og der er otte point der skiller os, så det er ikke sikkert endnu, med de hold der er begynder at finde formen. Hvis du spørger mig, så der er ikke noget der er sikkert endnu. Vi har nu nogle hårde kampe tilbage, så vi skal holde fast, og alt det vi kan tage det tager vi, slutter Jonas Sass.